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Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре - РИА Новости, 25.09.2024
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:37
2024-09-25T13:37
2024-09-25T13:55
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Сеновоз.По его словам, нанесенный материальный ущерб уточняется, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре
Украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре, начался пожар