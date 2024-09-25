https://ria.ru/20240925/bespilotnik-1974596837.html

Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре

Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре - РИА Новости, 25.09.2024

Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре

Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:37

2024-09-25T13:37

2024-09-25T13:55

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Сеновоз.По его словам, нанесенный материальный ущерб уточняется, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html

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Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия