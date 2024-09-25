Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 25.09.2024 (обновлено: 13:55 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/bespilotnik-1974596837.html
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре - РИА Новости, 25.09.2024
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:37
2024-09-25T13:55
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале."Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Сеновоз.По его словам, нанесенный материальный ущерб уточняется, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974386861.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон атаковал жилой дом в запорожском Энергодаре

Украинский дрон атаковал жилой дом в Энергодаре, начался пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, в результате чего начался пожар, пострадавших нет, сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.
"Сегодня в Энергодаре украинский ударный БПЛА атаковал жилой дом! В результате атаки дрона ВСУ начался пожар в многоэтажном доме на проспекте Строителей. Сотрудники МЧС оперативно приступили к ликвидации последствий вражеского удара. Пострадавших, к счастью, нет", - написал Сеновоз.
По его словам, нанесенный материальный ущерб уточняется, на месте работают оперативные службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра ударных беспилотников - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Лукашенко показали белорусские беспилотники "Чекан В" и "Беркут-3"
24 сентября, 11:38
 
ЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала