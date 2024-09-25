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Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 25.09.2024 (обновлено: 15:10 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/belgorod-1974613330.html
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 25.09.2024
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:29
2024-09-25T15:10
белгород
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16 сентября."В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела города Белгорода 16 сентября. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.В Белгороде 16 сентября в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html
белгород
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода

Губернатор: умерла женщина, получившая ранения при обстреле Белгорода

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16 сентября.
"В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела города Белгорода 16 сентября. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.
В Белгороде 16 сентября в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Около 40 частных домов получили повреждения при обстреле Белгорода
24 сентября, 22:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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