https://ria.ru/20240925/belgorod-1974613330.html

Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода

Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 25.09.2024

Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:29

2024-09-25T14:29

2024-09-25T15:10

белгород

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16 сентября."В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела города Белгорода 16 сентября. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.В Белгороде 16 сентября в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины