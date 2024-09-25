https://ria.ru/20240925/belgorod-1974613330.html
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода - РИА Новости, 25.09.2024
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:29
2024-09-25T14:29
2024-09-25T15:10
белгород
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в больнице скончалась женщина, получившая тяжелые ранения при украинском обстреле Белгорода 16 сентября."В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела города Белгорода 16 сентября. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшей.В Белгороде 16 сентября в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ были ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240924/obstrel-1974509152.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Умерла женщина, получившая тяжелые ранения при обстреле Белгорода
Губернатор: умерла женщина, получившая ранения при обстреле Белгорода