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ФСБ: руководители одного из отделов полиции в Башкирии крышевали алкобизнес - РИА Новости, 25.09.2024
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15:40 25.09.2024 (обновлено: 15:45 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/bashkirija-1974637083.html
ФСБ: руководители одного из отделов полиции в Башкирии крышевали алкобизнес
ФСБ: руководители одного из отделов полиции в Башкирии крышевали алкобизнес - РИА Новости, 25.09.2024
ФСБ: руководители одного из отделов полиции в Башкирии крышевали алкобизнес
Начальник отдела полиции города Октябрьский республики Башкортостан и его заместители получили взятку в 2,5 миллиона рублей от местного бизнесмена, чтобы... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:40
2024-09-25T15:45
происшествия
россия
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УФА, 25 сен - РИА Новости. Начальник отдела полиции города Октябрьский республики Башкортостан и его заместители получили взятку в 2,5 миллиона рублей от местного бизнесмена, чтобы прекратить в его отношении уголовное преследование за незаконную торговлю алкоголем, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Башкирии. Ранее в СУСК РФ по республике Башкортостан сообщали о задержании руководства полиции города Октябрьский по подозрению в получении взятки и мошенничестве. "В декабре 2022 года начальник отдела МВД России по городу Октябрьскому, его заместители — начальник следственного отдела и начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей от местного жителя, в отношении которого полицией было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба ведомства. Задержанные требовали у предпринимателя взятку за прекращение уголовного дела или переквалификацию его по менее тяжким статьям, добавили силовики. Предприниматель, давший им взятку в 2022 году, сам обратился в органы безопасности. В ведомстве добавили, что следствие в отношении задержанных идет, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, и проводится поиск возможных фактов иных преступлений этой группы.
https://ria.ru/20210114/ubiystvo-1592890367.html
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ: руководители одного из отделов полиции в Башкирии крышевали алкобизнес

ФСБ: в Башкирии полицейские получили взятку, чтобы закрыть уголовное дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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УФА, 25 сен - РИА Новости. Начальник отдела полиции города Октябрьский республики Башкортостан и его заместители получили взятку в 2,5 миллиона рублей от местного бизнесмена, чтобы прекратить в его отношении уголовное преследование за незаконную торговлю алкоголем, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Башкирии.
Ранее в СУСК РФ по республике Башкортостан сообщали о задержании руководства полиции города Октябрьский по подозрению в получении взятки и мошенничестве.
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"В декабре 2022 года начальник отдела МВД России по городу Октябрьскому, его заместители — начальник следственного отдела и начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции получили взятку в размере 2,5 миллиона рублей от местного жителя, в отношении которого полицией было возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции организованной группой в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанные требовали у предпринимателя взятку за прекращение уголовного дела или переквалификацию его по менее тяжким статьям, добавили силовики.
Предприниматель, давший им взятку в 2022 году, сам обратился в органы безопасности. В ведомстве добавили, что следствие в отношении задержанных идет, устанавливаются все обстоятельства этого преступления, и проводится поиск возможных фактов иных преступлений этой группы.
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