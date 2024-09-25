https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:06
2024-09-25T13:06
2024-09-25T13:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
австралия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Австралийского Союза Абдельфетаха Нурина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с апреля 2022 по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, превышающем 1,3 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Нурина к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/dnr-1974501928.html
https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html
донецкая народная республика
россия
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Австралия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Австралии