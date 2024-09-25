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В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 25.09.2024 (обновлено: 13:07 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:06
2024-09-25T13:07
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
австралия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Австралийского Союза Абдельфетаха Нурина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с апреля 2022 по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, превышающем 1,3 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Нурина к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240924/dnr-1974501928.html
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донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Австралия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Австралии

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Австралийского Союза Абдельфетаха Нурина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, с апреля 2022 по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, превышающем 1,3 миллиона рублей.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Нурина к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАвстралияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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