https://ria.ru/20240925/avstraliya-1974588622.html

В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ

В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

В ДНР заочно осудили наемника из Австралии, воевавшего на стороне ВСУ

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:06

2024-09-25T13:06

2024-09-25T13:07

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина, воевавшего на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего гражданина Австралийского Союза Абдельфетаха Нурина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Как было установлено в суде, с апреля 2022 по октябрь 2023 года Нурин принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. За это он получил вознаграждение в размере, превышающем 1,3 миллиона рублей. "С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Нурина к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/dnr-1974501928.html

https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, австралия, вооруженные силы украины, происшествия