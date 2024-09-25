https://ria.ru/20240925/aviatsiya-1974574054.html
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ
Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:18
2024-09-25T12:18
2024-09-25T12:18
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник самолетного типа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ и складу беспилотников