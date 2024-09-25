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ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/aviatsiya-1974574054.html
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ
Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:18
2024-09-25T12:18
специальная военная операция на украине
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франция
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник самолетного типа.
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россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ и складу беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник самолетного типа.
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