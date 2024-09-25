https://ria.ru/20240925/aviatsiya-1974574054.html

ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

ВС России нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ

Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:18

2024-09-25T12:18

2024-09-25T12:18

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства. Средствами ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 31 беспилотник самолетного типа.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

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франция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, сша, вооруженные силы украины, безопасность