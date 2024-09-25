https://ria.ru/20240925/artilleriya-1974519528.html

Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ

Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ

Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T03:05

2024-09-25T03:05

2024-09-25T03:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки большой мощности "Пион" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил пункт временной дислокации и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы поддерживают боевую работу штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая противнику перебрасывать резервы.

https://ria.ru/20240918/artilleriya-1973305032.html

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россия, вооруженные силы украины