https://ria.ru/20240925/artilleriya-1974519528.html
Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ
Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ
Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:05
2024-09-25T03:05
2024-09-25T03:05
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки большой мощности "Пион" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил пункт временной дислокации и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы поддерживают боевую работу штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая противнику перебрасывать резервы.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила пункт временной дислокации ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчет 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки большой мощности "Пион" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил пункт временной дислокации и живую силу подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что артиллеристы поддерживают боевую работу штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая противнику перебрасывать резервы.