https://ria.ru/20240925/arkheologi-1974489887.html

"Все было иначе". Находка из Иерусалима озадачила археологов

"Все было иначе". Находка из Иерусалима озадачила археологов - РИА Новости, 25.09.2024

"Все было иначе". Находка из Иерусалима озадачила археологов

Ученые обнаружили на Святой земле необычный артефакт. Предмет величиной всего с человеческий ноготь может пролить свет на многие загадки библейской истории... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:10

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иерусалим

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые обнаружили на Святой земле необычный артефакт. Предмет величиной всего с человеческий ноготь может пролить свет на многие загадки библейской истории. Например, рассказать, каким богам молились в Древнем Израиле и с кем в действительности воевал царь Давид.Одна вещь — много вопросовНа юбилейной конференции, посвященной истории Иерусалима, центральным экспонатом стала маленькая печать из темного камня. Израильские археологи нашли ее в конце августа неподалеку от Храмовой горы. Ученых она потрясла не возрастом — почти три тысячи лет, а тем, что на ней изображено.Человеческая фигура в короне, с поднятой вверх рукой и… крыльями на спине. Рядом — надпись на палеоеврейском: "Для Йехоэзера, сына Хошаягу". Буквы выгравированы зеркально, чтобы можно было оставить оттиск на глиняной или восковой табличке.В современной трактовке, уточняет один из руководителей раскопок, сотрудник Управления древностей Израиля Юваль Барух, это означает: все, к чему приложена эта печать, становится собственностью некоего Йехоэзера.Владелец артефакта, продолжает его коллега доктор археологии Навот Ром, вероятно, был высокопоставленным человеком в иерархии Израильского царства. Возможно, чиновником. А штамп служил для того, для чего и сегодня.Но есть вопросы. Печать датирована VIII веком до н. э. К тому времени еврейский народ почти пятьсот лет жил свободно от египетского плена, заключил с Богом Завет и возвел в Его честь храм.Иными словами, как в государстве, исповедующем строгий монотеизм, вдруг появились языческие амулеты с крылатыми фигурами? Любое человеческое, а уж божественное тем более, в иудаизме запрещено.Выходит, евреи недобросовестно исполняли обязательства перед Богом?Коммерсанты Древнего мираИ да и нет, поясняет один из специалистов Управления древностей Израиля, ассириолог Филип Вукосавович. В крылатой фигуре отчетливо угадывается неоассирийский стиль. Он уникален и редко встречается в глифах (шрифтах) периода Первого храма."Финура изображена в профиль, — описывает ученый. — Из одежды — длинная полосатая мантия или рубаха. <...> Грива густых кудрей, покрывающих затылок, а на голове — корона. Одна рука поднята вперед с распростертой ладонью. Возможно, чтобы указать на какой-то предмет".Так в представлении ассирийцев выглядели демоны — различные божества низшего порядка. Считалось, что они своего рода ангелы-хранители: защищают человека от злых сил и помогают справиться с превратностями судьбы.В Междуречье такие крылатые заступники появились приблизительно в IX-VIII веках. А как же они попали в Израиль?"Совершенно очевидно, что мы имеем дело с мощным культурным влиянием Ассирийского царства, которое на тот момент набирало силу. А вскоре захватило весь Ближневосточный регион. Политические реалии, естественно, не могли не отразиться в искусстве", — рассказывает Филип Вукосавович.Однако завоевание Земли обетованной и долгий Вавилонский плен наступят лишь в VI столетии до н. э. А печать изготовлена значительно раньше. Правда, соседняя Финикия в тот период уже пала под гнетом ассирийцев. Вполне возможно, сведения о загадочных крылатых демонах евреи почерпнули именно оттуда.Дело в том, что страна, растянувшаяся узкой полоской вдоль восточного побережья Средиземного моря, издавна славилась своими коммерсантами и превыше всего ценила свободу торговли. В VIII веке, оказавшись во власти вавилонян, финикийцы довольно быстро согласились платить дань — лишь бы иметь возможность вести дела с соседними державами.Одной из них, к слову, был Израиль. В Библии упоминается, что именно из Финикии доставили ко двору царя Давида много первоклассного ливанского кедра для будущего Первого храма. А из прибрежных Сидона и Тира прислали несколько тысяч рабочих.Правитель последнего, Хирам, уже при Соломоне дал своих лучших плотников и архитекторов, чтобы те помогли в сооружении иерусалимского святилища.Открытие поинтереснееЧто же касается вопроса, молился ли владелец печати ассирийскому крылатому демону или нет, то здесь все просто."С большой вероятностью можно сказать, что изначально на печати было лишь изображение божества. А текст выгравировали позже. Он довольно небрежный — в отличие от гравировки демона. Ее мог сделать сам владелец", — говорит доктор археологии Навот Ром.То есть некто Йехоэзер попросту добавил свое имя к уже имевшемуся оттиску и сделал его своим отличительным знаком.Разобравшись с этой загадкой, ученые из Управления древностей рвутся решить еще одну задачу. Дело в том, что оба имени, вырезанных на печати, встречаются в книгах Ветхого Завета. Йехоэзер (в сокращенной форме — Иоэзер) упоминается среди боевых соратников царя Давида. А его отец Хошаягу, выходец из колена Левия, участвовал в торжественном освящении городских стен Иерусалима.Теперь специалистам предстоит выяснить, принадлежала ли печать прославленным персонажам еврейской истории. Исследование пока продолжается. Не исключено, что вскоре в библейской археологии станет на одну тайну меньше.

https://ria.ru/20240917/sledy-1973026161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, иерусалим, аналитика - религия и мировоззрение