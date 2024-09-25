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Архангельские депутаты скорректировали налоги для повышения доходов бюджета
Архангельские депутаты скорректировали налоги для повышения доходов бюджета - РИА Новости, 25.09.2024
Архангельские депутаты скорректировали налоги для повышения доходов бюджета
Депутаты Архангельского областного Собрания в среду приняли семь законопроектов, корректирующих региональные налоги, в связи с необходимостью поиска... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:09
2024-09-25T20:09
2024-09-25T20:09
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания в среду приняли семь законопроектов, корректирующих региональные налоги, в связи с необходимостью поиска дополнительных доходов бюджета, так и в связи с изменениями налогового законодательства на федеральном уровне, сообщила пресс-служба регионального заксобрания. "Сегодня мы должны продемонстрировать федеральному центру, что мы у себя в регионе делаем для того, чтобы у нас росли доходы, налоговая база, какие создаются условия для открытия новых производств. Одновременно необходимо было проанализировать эффективность и необходимость отдельных налоговых льгот", – отметил председатель комитета областного Собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш, слова которого приводятся в сообщении. Так, в двух чтениях на сессии поддержан законопроект, предусматривающий индексацию ставок транспортного налога для владельцев автомобильного, водного и воздушного транспорта. Последняя индексация проводилась в 2018 году. Учитывая, что уровень накопительной инфляции за 2019-2023 годы составил 40%, законопроектом предложено проиндексировать ставки налога в среднем в этом же размере. "Приведение ставок транспортного налога в соответствие с инфляционным давлением позволит нам не снижать темпы дорожного строительства и ремонта дорог, дворовых проездов и тротуаров", – считает заместитель председателя комитета областного Собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Надежда Виноградова. По мнению депутатов, реализация законопроекта может принести в бюджет порядка 217 миллионов рублей, из них 155 миллионов будут направлены в муниципальные бюджеты для ремонта и содержания дорог местного значения. На сегодня только 6% из них находятся в нормативном состоянии. "Увеличение налоговой нагрузки у физических лиц - налогоплательщиков возникнет только в 2026 году. При этом сохранены льготы по транспортному налогу для многодетных семей, участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий", – подчеркнула Виноградова. Еще одним законопроектом с 2 до 2,5% увеличена ставка налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налог по которым рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости каждого объекта свыше 300 миллионов рублей. Под действие законопроекта подпадают только 12 объектов недвижимости в Архангельской области. Ожидается, что в результате дополнительные налоговые доходы в областной бюджет за 2025 год составят более 68 миллионов рублей. Вместе с тем депутаты расширили право на применение пониженных налоговых ставок (по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль, единому сельскохозяйственному налогу) для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в связи с созданием ТОР "Столица Севера" в Архангельске. Еще одним законопроектом, принятым в двух чтениях, сохранены пониженные налоговые ставки организациям, обеспечивающим социально значимую догазификацию населенных пунктов. Также в связи с изменениями федеральных налоговых законов были скорректированы нормативы зачисления дохода от НДФЛ в местные бюджеты и ставка налога на имущество организаций. Кроме того, принят закон, предусматривающий повышение ставки налогов на игорный бизнес.
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РИА Новости
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экономика, архангельская область, архангельск
Архангельская область, Экономика, Архангельская область, Архангельск
АРХАНГЕЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного Собрания в среду приняли семь законопроектов, корректирующих региональные налоги, в связи с необходимостью поиска дополнительных доходов бюджета, так и в связи с изменениями налогового законодательства на федеральном уровне, сообщила пресс-служба регионального заксобрания.
"Сегодня мы должны продемонстрировать федеральному центру, что мы у себя в регионе делаем для того, чтобы у нас росли доходы, налоговая база, какие создаются условия для открытия новых производств. Одновременно необходимо было проанализировать эффективность и необходимость отдельных налоговых льгот", – отметил председатель комитета областного Собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Игорь Годзиш, слова которого приводятся в сообщении.
Так, в двух чтениях на сессии поддержан законопроект, предусматривающий индексацию ставок транспортного налога для владельцев автомобильного, водного и воздушного транспорта. Последняя индексация проводилась в 2018 году. Учитывая, что уровень накопительной инфляции за 2019-2023 годы составил 40%, законопроектом предложено проиндексировать ставки налога в среднем в этом же размере.
"Приведение ставок транспортного налога в соответствие с инфляционным давлением позволит нам не снижать темпы дорожного строительства и ремонта дорог, дворовых проездов и тротуаров", – считает заместитель председателя комитета областного Собрания по вопросам бюджета, экономики, финансовой и налоговой политике Надежда Виноградова.
По мнению депутатов, реализация законопроекта может принести в бюджет порядка 217 миллионов рублей, из них 155 миллионов будут направлены в муниципальные бюджеты для ремонта и содержания дорог местного значения. На сегодня только 6% из них находятся в нормативном состоянии.
"Увеличение налоговой нагрузки у физических лиц - налогоплательщиков возникнет только в 2026 году. При этом сохранены льготы по транспортному налогу для многодетных семей, участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий", – подчеркнула Виноградова.
Еще одним законопроектом с 2 до 2,5% увеличена ставка налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества, налог по которым рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости каждого объекта свыше 300 миллионов рублей. Под действие законопроекта подпадают только 12 объектов недвижимости в Архангельской области. Ожидается, что в результате дополнительные налоговые доходы в областной бюджет за 2025 год составят более 68 миллионов рублей.
Вместе с тем депутаты расширили право на применение пониженных налоговых ставок (по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль, единому сельскохозяйственному налогу) для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) в связи с созданием ТОР "Столица Севера" в Архангельске.
Еще одним законопроектом, принятым в двух чтениях, сохранены пониженные налоговые ставки организациям, обеспечивающим социально значимую догазификацию населенных пунктов. Также в связи с изменениями федеральных налоговых законов были скорректированы нормативы зачисления дохода от НДФЛ в местные бюджеты и ставка налога на имущество организаций. Кроме того, принят закон, предусматривающий повышение ставки налогов на игорный бизнес.