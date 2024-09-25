https://ria.ru/20240925/albaniya-1974538275.html

Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев

Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев - РИА Новости, 25.09.2024

Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев

Россия открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, которые готовы учитывать российские интересы, включая Албанию, но пока подвижек в данном... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:27

2024-09-25T09:27

2024-09-25T09:27

албания

россия

москва

оон

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/03/1508140381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f471c7dec7d811869982ad5bc943efd3.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Россия открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, которые готовы учитывать российские интересы, включая Албанию, но пока подвижек в данном контексте Москва не наблюдает, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. "Россия не выступала инициатором охлаждения отношений с Албанией. Это не наш выбор. Москва открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, готовыми учитывать российские интересы. Каких-либо подвижек с этой точки зрения мы пока не наблюдаем", - сказал Зайцев в беседе с агентством. Он отметил, что взаимодействие не развивалось, даже когда Албания была непостоянным членом Совбеза ООН в 2022-2023 годах и "казалось бы, должна была тесно взаимодействовать с Россией" как с постоянным членом и основателем. "Приходится констатировать, что сейчас наши двусторонние отношения находятся на нижней отметке. На международной арене Албания придерживается евроатлантических установок, присоединяясь ко всем антироссийским санкциям, вводимым против нашей страны Брюсселем и Вашингтоном", - подчеркнул Зайцев. Глава российской дипмиссии заявил, что в настоящее время в Албании не существует политических сил, которые могли бы выступить за нормализацию отношений с Москвой. "Причина тому – опасения попасть под шквал критики, повесить на себя ярлык "российского агента". Некоторые албанские политики и ангажированные во внутреннюю политику местные публицисты используют любую возможность, особенно в период предвыборных кампаний, чтобы обвинить Россию, Кремль во всех бедах региона и мира и обнаружить "русский след" на пустом месте", - отметил посол РФ. Он подчеркнул, что Москву зачастую бездоказательно обвиняют в попытках повлиять на выборы в Албании, в финансировании иностранных СМИ и политических партий. "Много говорится о мнимом стремлении Москвы дестабилизировать ситуацию на Балканах, открыть, дескать, здесь "второй фронт", чтобы отвлечь внимание НАТО от конфликта на Украине. Пока перспектив изменения курса в отношении России мы не просматриваем", - заключил Зайцев.

https://ria.ru/20240527/albaniya-1948540635.html

https://ria.ru/20240925/posol-1974531333.html

https://ria.ru/20240925/f-16-1974522407.html

албания

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

албания, россия, москва, оон, нато, в мире