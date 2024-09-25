https://ria.ru/20240925/albaniya-1974538275.html
Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев
Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев - РИА Новости, 25.09.2024
Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев
Россия открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, которые готовы учитывать российские интересы, включая Албанию, но пока подвижек в данном... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:27
2024-09-25T09:27
2024-09-25T09:27
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Россия открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, которые готовы учитывать российские интересы, включая Албанию, но пока подвижек в данном контексте Москва не наблюдает, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. "Россия не выступала инициатором охлаждения отношений с Албанией. Это не наш выбор. Москва открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, готовыми учитывать российские интересы. Каких-либо подвижек с этой точки зрения мы пока не наблюдаем", - сказал Зайцев в беседе с агентством. Он отметил, что взаимодействие не развивалось, даже когда Албания была непостоянным членом Совбеза ООН в 2022-2023 годах и "казалось бы, должна была тесно взаимодействовать с Россией" как с постоянным членом и основателем. "Приходится констатировать, что сейчас наши двусторонние отношения находятся на нижней отметке. На международной арене Албания придерживается евроатлантических установок, присоединяясь ко всем антироссийским санкциям, вводимым против нашей страны Брюсселем и Вашингтоном", - подчеркнул Зайцев. Глава российской дипмиссии заявил, что в настоящее время в Албании не существует политических сил, которые могли бы выступить за нормализацию отношений с Москвой. "Причина тому – опасения попасть под шквал критики, повесить на себя ярлык "российского агента". Некоторые албанские политики и ангажированные во внутреннюю политику местные публицисты используют любую возможность, особенно в период предвыборных кампаний, чтобы обвинить Россию, Кремль во всех бедах региона и мира и обнаружить "русский след" на пустом месте", - отметил посол РФ. Он подчеркнул, что Москву зачастую бездоказательно обвиняют в попытках повлиять на выборы в Албании, в финансировании иностранных СМИ и политических партий. "Много говорится о мнимом стремлении Москвы дестабилизировать ситуацию на Балканах, открыть, дескать, здесь "второй фронт", чтобы отвлечь внимание НАТО от конфликта на Украине. Пока перспектив изменения курса в отношении России мы не просматриваем", - заключил Зайцев.
https://ria.ru/20240527/albaniya-1948540635.html
https://ria.ru/20240925/posol-1974531333.html
https://ria.ru/20240925/f-16-1974522407.html
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РИА Новости
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албания, россия, москва, оон, нато, в мире
Албания, Россия, Москва, ООН, НАТО, В мире
Россия открыта для сотрудничества с Албанией, заявил посол Зайцев
Посол Зайцев: Россия открыта для сотрудничества с Албанией, но пока подвижек нет
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Россия открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, которые готовы учитывать российские интересы, включая Албанию, но пока подвижек в данном контексте Москва не наблюдает, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев.
"Россия не выступала инициатором охлаждения отношений с Албанией. Это не наш выбор. Москва открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, готовыми учитывать российские интересы. Каких-либо подвижек с этой точки зрения мы пока не наблюдаем", - сказал Зайцев в беседе с агентством.
Он отметил, что взаимодействие не развивалось, даже когда Албания была непостоянным членом Совбеза ООН
в 2022-2023 годах и "казалось бы, должна была тесно взаимодействовать с Россией" как с постоянным членом и основателем.
"Приходится констатировать, что сейчас наши двусторонние отношения находятся на нижней отметке. На международной арене Албания придерживается евроатлантических установок, присоединяясь ко всем антироссийским санкциям, вводимым против нашей страны Брюсселем
и Вашингтоном", - подчеркнул Зайцев.
Глава российской дипмиссии заявил, что в настоящее время в Албании не существует политических сил, которые могли бы выступить за нормализацию отношений с Москвой.
"Причина тому – опасения попасть под шквал критики, повесить на себя ярлык "российского агента". Некоторые албанские политики и ангажированные во внутреннюю политику местные публицисты используют любую возможность, особенно в период предвыборных кампаний, чтобы обвинить Россию, Кремль во всех бедах региона и мира и обнаружить "русский след" на пустом месте", - отметил посол РФ.
Он подчеркнул, что Москву зачастую бездоказательно обвиняют в попытках повлиять на выборы в Албании, в финансировании иностранных СМИ и политических партий.
"Много говорится о мнимом стремлении Москвы дестабилизировать ситуацию на Балканах
, открыть, дескать, здесь "второй фронт", чтобы отвлечь внимание НАТО
от конфликта на Украине
. Пока перспектив изменения курса в отношении России мы не просматриваем", - заключил Зайцев.