https://ria.ru/20240925/albanija-1974543605.html

Российский посол рассказал о перспективах безвизового режима с Албанией

Российский посол рассказал о перспективах безвизового режима с Албанией - РИА Новости, 25.09.2024

Российский посол рассказал о перспективах безвизового режима с Албанией

Перспективы возобновления Албанией безвизового режима для россиян в настоящее время не просматриваются, туристический поток из России упал, заявил в интервью... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:58

2024-09-25T09:58

2024-09-25T09:58

албания

тирана (город)

россия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Перспективы возобновления Албанией безвизового режима для россиян в настоящее время не просматриваются, туристический поток из России упал, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. "Несмотря на декларируемое стремление Национального агентства Албании по туризму привлечь как можно больше иностранных туристов, решение официальной Тираны о закрытии воздушного пространства для российских самолетов после начала СВО, а также отказ от предоставления росгражданам безвизового режима на период турсезона (май-сентябрь) привели к резкому сокращению турпотока. На данный момент перспектив возобновления безвизового режима для росграждан в турсезон в силу известных политических факторов не просматривается", - сказал Зайцев в беседе с агентством. По его словам, кроме спада туристического потока из России в Албанию другая область двустороннего сотрудничества – культура, тоже испытывает кризисные явления. "С началом российской СВО на Украине и присоединения Албании к незаконным антироссийским санкциям культурно-гуманитарное сотрудничество сошло на нет. Предложения посольства в данной сфере игнорируются как министерством культуры Албании, так и негосударственными устроителями различных фестивалей и мероприятий, проходящих в стране, которые в прошлом проявляли устойчивый интерес к русской культуре и активно сотрудничали с российскими художественными коллективами и исполнителями", - подчеркнул Зайцев. Тем не менее, глава российской дипмиссии отметил, что в большинстве своём население, в особенности старшее поколение, сохраняет интерес к российской культуре. "Так, в Национальном театре оперы и балета в Тиране, на других площадках при аншлаге проводятся музыкальные концерты, в ходе которых музыканты исполняют произведения Чайковского, Римского-Корсакова, других известных русских композиторов. В репертуаре албанских балетных трупп присутствуют такие постановки, как "Лебединое озеро", "Щелкунчик", - сообщил Зайцев. Российский посол в Тиране подчеркнул, что албанцы сохраняют и интерес к русскому языку. "По-прежнему ежегодно ведется набор албанских абитуриентов, претендующих на получение стипендий правительства Российской Федерации на бесплатное обучение в ведущих российских вузах", - подчеркнул дипломат. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.

https://ria.ru/20240716/tailand-1959919566.html

https://ria.ru/20240925/posol-1974540672.html

https://ria.ru/20240925/f-16-1974522407.html

албания

тирана (город)

россия

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албания, тирана (город), россия