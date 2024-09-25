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Агента СБУ Кишинец* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.09.2024
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18:14 25.09.2024 (обновлено: 18:29 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/agent-1974685173.html
Агента СБУ Кишинец* внесли в перечень террористов и экстремистов
Агента СБУ Кишинец* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.09.2024
Агента СБУ Кишинец* внесли в перечень террористов и экстремистов
Агент СБУ, член экстремистской организации "Правый сектор**" (запрещена в РФ) Павел Кишинец*, задержанный российскими силовиками, внесен в перечень террористов... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:14
2024-09-25T18:29
украина
запорожская область
правый сектор
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Агент СБУ, член экстремистской организации "Правый сектор**" (запрещена в РФ) Павел Кишинец*, задержанный российскими силовиками, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. Кишинец* – член экстремистской организации "Правый сектор**" (запрещена в РФ), с участием которой Украина планировала организовать беспорядки в Мелитополе. Ранее он рассказал РИА Новости, что службы безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов. Кроме того, по словам агента, члены "Правого сектора**" причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец. "Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Кишинец* Павел Сергеевич, 04.12.1991 г.р. , Запорожская область", - говорится на сайте. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Выполняет функции иноагента в России**Террористическая организация, запрещенная в России
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украина, запорожская область, правый сектор, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Украина, Запорожская область, Правый сектор, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Агента СБУ Кишинец* внесли в перечень террористов и экстремистов

Агента СБУ Павла Кишинец внесли в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Агент СБУ, член экстремистской организации "Правый сектор**" (запрещена в РФ) Павел Кишинец*, задержанный российскими силовиками, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Кишинец* – член экстремистской организации "Правый сектор**" (запрещена в РФ), с участием которой Украина планировала организовать беспорядки в Мелитополе. Ранее он рассказал РИА Новости, что службы безопасности Украины угрожала собственному агенту похитить его четырехлетнего сына, чтобы обеспечить беспрекословное выполнение приказов. Кроме того, по словам агента, члены "Правого сектора**" причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Кишинец* Павел Сергеевич, 04.12.1991 г.р. , Запорожская область", - говорится на сайте.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Выполняет функции иноагента в России
**Террористическая организация, запрещенная в России
Виктория Шинкарук - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Чиновницу Шинкарук* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 16:41
 
УкраинаЗапорожская областьПравый секторФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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