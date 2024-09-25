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Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера - РИА Новости, 25.09.2024
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14:21 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/aferisty-1974610981.html
Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера
Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера - РИА Новости, 25.09.2024
Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера
Аферисты начали использовать в своих схемах выбывшие в России из употребления телефонные номера граждан, сообщил журналистам врио начальника управления по... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:21
2024-09-25T14:21
общество
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аферисты начали использовать в своих схемах выбывшие в России из употребления телефонные номера граждан, сообщил журналистам врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Сергей Калинин. "Все чаще злоумышленники получают доступ к учетным записям граждан государственного сервиса "Госуслуги". Помимо получения кода доступа простым обманом посредством метода социальной инженерии, стал распространяться способ использования выбывших из употребления граждан абонентских номеров", - сказал Калинин на заседании Общественного совета при МВД РФ. Он напомнил, что сейчас при участии МВД подготовлен законопроект о внесении изменений в статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и новой статье 272.1 УК РФ, которые устанавливают ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу персональных данных граждан.
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общество, россия
Общество, Россия
Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера

МВД: мошенники стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка смотрит сообщение на экране смартфона
Девушка смотрит сообщение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аферисты начали использовать в своих схемах выбывшие в России из употребления телефонные номера граждан, сообщил журналистам врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Сергей Калинин.
"Все чаще злоумышленники получают доступ к учетным записям граждан государственного сервиса "Госуслуги". Помимо получения кода доступа простым обманом посредством метода социальной инженерии, стал распространяться способ использования выбывших из употребления граждан абонентских номеров", - сказал Калинин на заседании Общественного совета при МВД РФ.
Он напомнил, что сейчас при участии МВД подготовлен законопроект о внесении изменений в статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и новой статье 272.1 УК РФ, которые устанавливают ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу персональных данных граждан.
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