https://ria.ru/20240925/aferisty-1974610981.html

Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера

Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера - РИА Новости, 25.09.2024

Аферисты стали использовать выбывшие из употребления телефонные номера

Аферисты начали использовать в своих схемах выбывшие в России из употребления телефонные номера граждан, сообщил журналистам врио начальника управления по... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:21

2024-09-25T14:21

2024-09-25T14:21

общество

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Аферисты начали использовать в своих схемах выбывшие в России из употребления телефонные номера граждан, сообщил журналистам врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ Сергей Калинин. "Все чаще злоумышленники получают доступ к учетным записям граждан государственного сервиса "Госуслуги". Помимо получения кода доступа простым обманом посредством метода социальной инженерии, стал распространяться способ использования выбывших из употребления граждан абонентских номеров", - сказал Калинин на заседании Общественного совета при МВД РФ. Он напомнил, что сейчас при участии МВД подготовлен законопроект о внесении изменений в статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) и новой статье 272.1 УК РФ, которые устанавливают ответственность за незаконный сбор, хранение, использование и передачу персональных данных граждан.

https://ria.ru/20240629/moshenniki-1956262850.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия