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В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины - РИА Новости, 25.09.2024
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09:49 25.09.2024 (обновлено: 13:01 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/aferisty-1974541699.html
В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины
В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины - РИА Новости, 25.09.2024
В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины
В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:49
2024-09-25T13:01
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины, сообщил ЦОС ФСБ. &quot;Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи. После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины&quot;, — отметили в спецслужбе.С этих номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы совершались мошеннические звонки гражданам России. Предварительный ущерб от действий мошенников превышает 100 миллионов рублей. При этом его окончательный размер может быть значительно выше из-за поступающих сведений о других преступлениях.&quot;В различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел&quot;, — отметили в ФСБ.Проверяется версия об использовании полученных преступным путем денежных средств для финансирования ВСУ в период проведения спецоперации. Против задержанных возбудили уголовное дело о пособничестве в мошенничестве. Их арестовали.
https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974536364.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Задержание пособников украинских телефонных мошенников. Видео ФСБ
ФСБ показала видео задержания пособников украинских телефонных мошенников
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происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины, сообщил ЦОС ФСБ.
«

"Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи. После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины", — отметили в спецслужбе.

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С этих номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы совершались мошеннические звонки гражданам России.
Предварительный ущерб от действий мошенников превышает 100 миллионов рублей. При этом его окончательный размер может быть значительно выше из-за поступающих сведений о других преступлениях.
«

"В различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел", — отметили в ФСБ.

Проверяется версия об использовании полученных преступным путем денежных средств для финансирования ВСУ в период проведения спецоперации.
Против задержанных возбудили уголовное дело о пособничестве в мошенничестве. Их арестовали.
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ПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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