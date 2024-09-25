https://ria.ru/20240925/aferisty-1974541699.html

В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины - РИА Новости, 25.09.2024

В Дагестане задержали пятерых пособников мошенников с Украины

В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:49

2024-09-25T09:49

2024-09-25T13:01

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины, сообщил ЦОС ФСБ. "Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии в виде получения в пользование многоканальных телефонных номеров фиксированной связи. После чего с помощью специального оборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины", — отметили в спецслужбе.С этих номеров от имени российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы совершались мошеннические звонки гражданам России. Предварительный ущерб от действий мошенников превышает 100 миллионов рублей. При этом его окончательный размер может быть значительно выше из-за поступающих сведений о других преступлениях."В различных регионах страны по фактам мошеннических действий с использованием средств связи фигурантов возбуждено свыше 190 уголовных дел", — отметили в ФСБ.Проверяется версия об использовании полученных преступным путем денежных средств для финансирования ВСУ в период проведения спецоперации. Против задержанных возбудили уголовное дело о пособничестве в мошенничестве. Их арестовали.

https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974536364.html

https://ria.ru/20240920/moshenniki-1973824306.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание пособников украинских телефонных мошенников. Видео ФСБ ФСБ показала видео задержания пособников украинских телефонных мошенников 2024-09-25T09:49 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины