https://ria.ru/20240924/zoopark-1974362576.html

Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице

Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице - РИА Новости, 24.09.2024

Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице

Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице, несмотря на похолодание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:20

2024-09-24T09:20

2024-09-24T09:20

московский зоопарк

москва

общество

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице, несмотря на похолодание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В целом пока большинство наших обитателей так же гуляет на улице", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что у животных есть внутренние помещения, где поддерживается комфортный для них микроклимат. Когда обитателям зоопарка становится холодно, они могут зайти во внутренний павильон.

https://ria.ru/20240623/zoopark-1954817639.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский зоопарк, москва, общество