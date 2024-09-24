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Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице - РИА Новости, 24.09.2024
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09:20 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zoopark-1974362576.html
Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице
Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице - РИА Новости, 24.09.2024
Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице
Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице, несмотря на похолодание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:20
2024-09-24T09:20
московский зоопарк
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общество
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице, несмотря на похолодание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "В целом пока большинство наших обитателей так же гуляет на улице", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что у животных есть внутренние помещения, где поддерживается комфортный для них микроклимат. Когда обитателям зоопарка становится холодно, они могут зайти во внутренний павильон.
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московский зоопарк, москва, общество
Московский зоопарк, Москва, Общество
Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице

Обитатели Московского зоопарка гуляют на улице, несмотря на похолодание

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкГлавный вход в Московский зоопарк
Главный вход в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Большинство обитателей Московского зоопарка продолжают гулять на улице, несмотря на похолодание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"В целом пока большинство наших обитателей так же гуляет на улице", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что у животных есть внутренние помещения, где поддерживается комфортный для них микроклимат. Когда обитателям зоопарка становится холодно, они могут зайти во внутренний павильон.
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Московский зоопаркМоскваОбщество
 
 
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