https://ria.ru/20240924/zhenschina-1974564383.html
Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом
Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом - РИА Новости, 25.09.2024
Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после похищения жительницы... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T21:30
2024-09-24T21:30
2024-09-25T11:54
происшествия
балаково
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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после похищения жительницы города Балаково Саратовской области, которую двое неизвестных насильно усадили в ее же автомобиль и скрылись, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин, применяя насилие, похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины остается неизвестным."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, балаково, саратовская область, россия
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Россия
Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом
Бастрыкину доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом на ее машине
САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после похищения жительницы города Балаково Саратовской области, которую двое неизвестных насильно усадили в ее же автомобиль и скрылись, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин, применяя насилие, похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины остается неизвестным.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.