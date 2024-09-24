https://ria.ru/20240924/zhenschina-1974564383.html

Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом

Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом - РИА Новости, 25.09.2024

Главе СК доложат о ходе дела о похищении женщины под Саратовом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после похищения жительницы... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T21:30

2024-09-24T21:30

2024-09-25T11:54

происшествия

балаково

саратовская область

россия

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САРАТОВ, 24 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после похищения жительницы города Балаково Саратовской области, которую двое неизвестных насильно усадили в ее же автомобиль и скрылись, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник вблизи домов № 11 и № 13 на улице Бульвар Роз города Балаково двое мужчин, применяя насилие, похитили 47-летнюю местную жительницу, насильно усадив ее в принадлежащий ей автомобиль, после чего на нем скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Местонахождение женщины остается неизвестным."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240619/telo-1953859843.html

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балаково, саратовская область, россия