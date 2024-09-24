https://ria.ru/20240924/zemletryasenie--1974347447.html

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 24.09.2024

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от японского острова Торисима (Понафидина) в Тихом океане, для островов Идзу и Огасавара была объявлена угроза... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:02

2024-09-24T05:02

2024-09-24T05:02

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тихий океан

токио

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ТОКИО, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от японского острова Торисима (Понафидина) в Тихом океане, для островов Идзу и Огасавара была объявлена угроза цунами. По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 8.22 по местному времени (2.22 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Сразу после землетрясения Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами для островов Идзу и Огасавара. Как заявили в ходе пресс-конференции представители агентства, к настоящему времени приливная волна высотой до 50 сантиметров зафиксирована в районе населенного пункта Яэнэ на острове Хатидзё, до 20 сантиметров – в районе вулканического острова Кодзусима, до 10 сантиметров – в районе острова Миякэ. "Пожалуйста, воздержитесь от приближения к береговой линии до тех пор, пока не будет снято предупреждение", - подчеркнули метеорологи. Острова, для которых вынесено предупреждения, находятся примерно в 180 километрах к юго-юго-востоку от Токио.

https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974153960.html

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тихий океан

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в мире, тихий океан, токио