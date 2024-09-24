https://ria.ru/20240924/zemletryasenie--1974347447.html
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 24.09.2024
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от японского острова Торисима (Понафидина) в Тихом океане, для островов Идзу и Огасавара была объявлена угроза... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:02
2024-09-24T05:02
2024-09-24T05:02
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ТОКИО, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от японского острова Торисима (Понафидина) в Тихом океане, для островов Идзу и Огасавара была объявлена угроза цунами. По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 8.22 по местному времени (2.22 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой. Сразу после землетрясения Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами для островов Идзу и Огасавара. Как заявили в ходе пресс-конференции представители агентства, к настоящему времени приливная волна высотой до 50 сантиметров зафиксирована в районе населенного пункта Яэнэ на острове Хатидзё, до 20 сантиметров – в районе вулканического острова Кодзусима, до 10 сантиметров – в районе острова Миякэ. "Пожалуйста, воздержитесь от приближения к береговой линии до тех пор, пока не будет снято предупреждение", - подчеркнули метеорологи. Острова, для которых вынесено предупреждения, находятся примерно в 180 километрах к юго-юго-востоку от Токио.
https://ria.ru/20240923/yaponiya-1974153960.html
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в мире, тихий океан, токио
В мире, Тихий океан, Токио
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от японского острова Торисима
ТОКИО, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло недалеко от японского острова Торисима (Понафидина) в Тихом океане, для островов Идзу и Огасавара была объявлена угроза цунами.
По данным Главного метеорологического агентства страны, толчки были зафиксированы в 8.22 по местному времени (2.22 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.
Сразу после землетрясения Главное метеорологическое агентство вынесло предупреждение об угрозе цунами для островов Идзу и Огасавара.
Как заявили в ходе пресс-конференции представители агентства, к настоящему времени приливная волна высотой до 50 сантиметров зафиксирована в районе населенного пункта Яэнэ на острове Хатидзё, до 20 сантиметров – в районе вулканического острова Кодзусима, до 10 сантиметров – в районе острова Миякэ.
"Пожалуйста, воздержитесь от приближения к береговой линии до тех пор, пока не будет снято предупреждение", - подчеркнули метеорологи.
Острова, для которых вынесено предупреждения, находятся примерно в 180 километрах к юго-юго-востоку от Токио
.