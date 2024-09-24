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Трамп-младший пришел в ярость из-за выпада Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
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21:59 24.09.2024 (обновлено: 22:04 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974507612.html
Трамп-младший пришел в ярость из-за выпада Зеленского
Трамп-младший пришел в ярость из-за выпада Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
Трамп-младший пришел в ярость из-за выпада Зеленского
Дональд Трамп–младший, сын республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, раскритиковал Владимира Зеленского за высказывания о Джей-Ди Вэнсе,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T21:59
2024-09-24T22:04
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владимир зеленский
дональд трамп-младший
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Дональд Трамп–младший, сын республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, раскритиковал Владимира Зеленского за высказывания о Джей-Ди Вэнсе, напарнике Трампа на выборах. Зеленский в интервью журналу New Yorker ранее заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. "То есть зарубежный лидер, который получил миллиарды долларов денег американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость нападать на кандидатов от республиканской партии? И делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!" — написал Трамп-младший в соцсети X. Ранее Вэнс в эфире телеканала CNN заявил о том, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту. Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974365081.html
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в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дональд трамп-младший, вооруженные силы украины, повторное покушение на трампа
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дональд Трамп-младший, Вооруженные силы Украины, Повторное покушение на Трампа
Трамп-младший пришел в ярость из-за выпада Зеленского

Трамп-младший раскритиковал слова Зеленского о Джей-Ди Вэнсе

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп — младший
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп — младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Дональд Трамп–младший, сын республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, раскритиковал Владимира Зеленского за высказывания о Джей-Ди Вэнсе, напарнике Трампа на выборах.
Зеленский в интервью журналу New Yorker ранее заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года.
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"То есть зарубежный лидер, который получил миллиарды долларов денег американских налогоплательщиков, приезжает в нашу страну и имеет наглость нападать на кандидатов от республиканской партии? И делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Позор!" — написал Трамп-младший в соцсети X.
Ранее Вэнс в эфире телеканала CNN заявил о том, что никто не верит в то, что Киеву удастся вернуться к границам с Россией на 1991 год, назвав эти планы абсурдными. Сам же Трамп в ходе дебатов со своей соперницей от демократов и вице-президентом Камалой Харрис на телеканале ABC News на вопрос модератора о том, желает ли он победы Украины, заявил, что просто хочет положить конец конфликту.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. Подозреваемый Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.
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В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДональд Трамп-младшийВооруженные силы УкраиныПовторное покушение на Трампа
 
 
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