Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 24.09.2024 (обновлено: 16:07 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974449692.html
Экс-депутат Рады назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне
Экс-депутат Рады назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне - РИА Новости, 24.09.2024
Экс-депутат Рады назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне
"План победы" Зеленского является прямым приглашением НАТО к войне, которое не будет принято, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:03
2024-09-24T16:07
в мире
украина
россия
сша
джо байден
владимир олейник
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "План победы" Зеленского является прямым приглашением НАТО к войне, которое не будет принято, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник. "Первый пункт этого "плана" - вступление в Украины в НАТО в срочном порядке ещё во время конфликта и, соответственно, распространение юрисдикции пятой статьи устава НАТО на территории, контролируемые Украиной. Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооружённые силы и так далее. Пойдёт ли на это Запад? Нет, не пойдёт, они понимают, что это очень серьёзный вызов", - сказал эксперт. Он отметил, что и план мира, и план победы обречены изначально, поскольку они не были согласованы с американской стороной, их выдвинули в форме шантажа. "Так не пишут план. Когда собирается экспертная группа - из Америки, Украины, прописывают условия и разговаривают друг с другом. То есть когда вы проработали на уровне экспертов с двух сторон, тогда этот план жизнеспособный, а когда вы приходите к Байдену и его, по сути, шантажируете...", - добавил он. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240607/oleynik-1951287269.html
https://ria.ru/20240709/zelenskiy-1958409615.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джо байден, владимир олейник, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Олейник, Дмитрий Песков, НАТО
Экс-депутат Рады назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне

Экс-депутат Рады Олейник назвал план Зеленского прямым приглашением НАТО к войне

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "План победы" Зеленского является прямым приглашением НАТО к войне, которое не будет принято, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
"Первый пункт этого "плана" - вступление в Украины в НАТО в срочном порядке ещё во время конфликта и, соответственно, распространение юрисдикции пятой статьи устава НАТО на территории, контролируемые Украиной. Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооружённые силы и так далее. Пойдёт ли на это Запад? Нет, не пойдёт, они понимают, что это очень серьёзный вызов", - сказал эксперт.
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Олейник объяснил, почему Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине
7 июня, 12:16
Он отметил, что и план мира, и план победы обречены изначально, поскольку они не были согласованы с американской стороной, их выдвинули в форме шантажа.
"Так не пишут план. Когда собирается экспертная группа - из Америки, Украины, прописывают условия и разговаривают друг с другом. То есть когда вы проработали на уровне экспертов с двух сторон, тогда этот план жизнеспособный, а когда вы приходите к Байдену и его, по сути, шантажируете...", - добавил он.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Рогов сравнил Зеленского на саммите НАТО с нежеланным женихом
9 июля, 08:06
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденВладимир ОлейникДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала