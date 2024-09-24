Экс-депутат Рады назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне
Экс-депутат Рады Олейник назвал план Зеленского прямым приглашением НАТО к войне
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. "План победы" Зеленского является прямым приглашением НАТО к войне, которое не будет принято, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.
"Первый пункт этого "плана" - вступление в Украины в НАТО в срочном порядке ещё во время конфликта и, соответственно, распространение юрисдикции пятой статьи устава НАТО на территории, контролируемые Украиной. Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооружённые силы и так далее. Пойдёт ли на это Запад? Нет, не пойдёт, они понимают, что это очень серьёзный вызов", - сказал эксперт.
Он отметил, что и план мира, и план победы обречены изначально, поскольку они не были согласованы с американской стороной, их выдвинули в форме шантажа.
"Так не пишут план. Когда собирается экспертная группа - из Америки, Украины, прописывают условия и разговаривают друг с другом. То есть когда вы проработали на уровне экспертов с двух сторон, тогда этот план жизнеспособный, а когда вы приходите к Байдену и его, по сути, шантажируете...", - добавил он.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.