Рейтинг@Mail.ru
Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974373915.html
Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского
Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024
Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского
Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:00
2024-09-24T11:00
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times. Как ранее сообщала Times, "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о пяти пунктах плана. "Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", - пишет издание. По мнению газеты, поездка в США для встречи с Байденом – это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории. Отмечается, что в этом вопросе Украина полностью зависит от американских средств разведки для наведения ракет. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240923/plan-1974279399.html
https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского

Times: план победы Зеленского является стратегией выживания

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times.
Как ранее сообщала Times, "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о пяти пунктах плана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
СМИ раскрыли содержание "плана победы" Зеленского
Вчера, 17:13
"Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", - пишет издание.
По мнению газеты, поездка в США для встречи с Байденом – это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории. Отмечается, что в этом вопросе Украина полностью зависит от американских средств разведки для наведения ракет.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
"Смертный приговор". В Госдуме отреагировали на "план победы" Зеленского
Вчера, 09:30
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала