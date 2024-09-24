https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974373915.html

Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского

Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского - РИА Новости, 24.09.2024

Британские СМИ раскритиковали план победы Зеленского

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:00

2024-09-24T11:00

2024-09-24T11:00

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского, который он собирается представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом его выживания, считает британская газета Times. Как ранее сообщала Times, "план победы" Зеленского содержит четыре пункта - в частности, гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины. Украинский телеканал "Общественное" сообщал о пяти пунктах плана. "Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом", - пишет издание. По мнению газеты, поездка в США для встречи с Байденом – это последняя надежда Зеленского получить от него разрешение на применение западных ракет для ударов вглубь российской территории. Отмечается, что в этом вопросе Украина полностью зависит от американских средств разведки для наведения ракет. Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240923/plan-1974279399.html

https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины