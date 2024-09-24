Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы, пишут СМИ
Federalist: Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского в США заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов, сообщает журнал Federalist.
Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.
"Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю", — приводит издание заявление бывшего кандидата в сенат США от Пенсильвании Шона Парнелла.
Журнал также подчеркивает, что Пентагон в ответ на запрос не стал опровергать, что Зеленский использовал американское военное имущество для поездки в США, во время таких поездок он обычно просит выделять Киеву новые средства, но отказался комментировать возможные усилия Зеленского по поддержке определенного кандидата.
Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.