https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974365081.html

Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы, пишут СМИ

Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы, пишут СМИ

Владимира Зеленского в США заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T09:51

2024-09-24T09:51

2024-09-24T11:23

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джош шапиро

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Владимира Зеленского в США заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов, сообщает журнал Federalist. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС. "Зеленский сегодня в Пенсильвании, подписывает бомбы вместе с губернатором Шапиро. Зеленский также нападает на Джея Ди Вэнса в самом крупном и важном колеблющемся штате в стране в год выборов. Ребят, если не это иностранное вмешательство в выборы, то я не знаю", — приводит издание заявление бывшего кандидата в сенат США от Пенсильвании Шона Парнелла. Журнал также подчеркивает, что Пентагон в ответ на запрос не стал опровергать, что Зеленский использовал американское военное имущество для поездки в США, во время таких поездок он обычно просит выделять Киеву новые средства, но отказался комментировать возможные усилия Зеленского по поддержке определенного кандидата. Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.

https://ria.ru/20240924/trump-1974354852.html

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974342500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, киев, владимир зеленский, камала харрис, джош шапиро, министерство обороны сша, вооруженные силы украины