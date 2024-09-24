https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974352058.html

В Крыму назвали "план победы" Зеленского апокалипсисом

В Крыму назвали "план победы" Зеленского апокалипсисом - РИА Новости, 24.09.2024

В Крыму назвали "план победы" Зеленского апокалипсисом

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине сродни апокалипсису. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:27

2024-09-24T06:27

2024-09-24T08:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине сродни апокалипсису. Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России. "Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведет не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, реакция Запада и США на этот план станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько адекватен "натовский коллектив". Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240923/plan-1974172646.html

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974342500.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, заур смирнов, дмитрий песков, нато