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Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов, заявил Трамп - РИА Новости, 24.09.2024
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03:45 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974342500.html
Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов, заявил Трамп
Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов, заявил Трамп - РИА Новости, 24.09.2024
Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов, заявил Трамп
Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов американской... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:45
2024-09-24T03:45
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов американской помощи. "Я думаю, Зеленский - лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов. Он так сильно хочет, чтобы они (демократы - ред.) победили на этих выборах. Но я поступлю иначе, я проработаю мир", - заявил Трамп на митинге в штате Индиана, который транслировали американские кабельные сети. Как заявил Трамп, если он победит на выборах, "первым делом" он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским и призовет к заключению сделки. Республиканец упрекнул действующую администрацию США во главе с Джо Байденом в отсутствии контактов с российским руководством.
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в мире, сша, индиана, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Индиана, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов, заявил Трамп

Трамп заявил, что Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов американской помощи.
"Я думаю, Зеленский - лучший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 миллиардами долларов. Он так сильно хочет, чтобы они (демократы - ред.) победили на этих выборах. Но я поступлю иначе, я проработаю мир", - заявил Трамп на митинге в штате Индиана, который транслировали американские кабельные сети.
Как заявил Трамп, если он победит на выборах, "первым делом" он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским и призовет к заключению сделки. Республиканец упрекнул действующую администрацию США во главе с Джо Байденом в отсутствии контактов с российским руководством.
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