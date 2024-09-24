https://ria.ru/20240924/zelenskij-1974456616.html

Зеленский пока не встретился с Трампом, сообщили СМИ

Зеленский пока не встретился с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

Зеленский пока не встретился с Трампом, сообщили СМИ

Владимир Зеленский пока не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:38

2024-09-24T16:38

2024-09-24T16:38

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости/Прайм. Владимир Зеленский пока не смог добиться встречи с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Ранее сообщалось, что Зеленский во время визита в США должен, как ожидается, провести встречи с вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства Камалой Харрис и ее соперником, бывшим американским лидером Дональдом Трампом. При этом сам Трамп заявлял, что может встретиться с Зеленским во его время визита в США. "Хотя на прошлой неделе Трамп заявил, что он "вероятно" встретится с Зеленским, когда тот будет в стране, встреча не была назначена", - говорится в публикации. Ранее Трамп заявлял, если он победит на выборах, "первым делом" он созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским и призовет к заключению сделки. Республиканец упрекнул действующую администрацию США во главе с Джо Байденом в отсутствии контактов с российским руководством.

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