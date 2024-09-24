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Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде - РИА Новости, 24.09.2024
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Новости Подмосковья
 
11:22 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zelenograd-1974381757.html
Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде
Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде - РИА Новости, 24.09.2024
Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию пруда Быково болото в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:22
2024-09-24T11:22
новости подмосковья
зеленоград
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию пруда Быково болото в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем, расположенный в зоне отдыха, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы полностью завершены", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что водоем площадью 0,9 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зоны биоплато. "На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом более 2,5 тысяч кубометров, что позволило увеличить максимальную глубину, обновили 425 метров разрушенных участков береговой полосы и обустроили новую эксплуатационную дорожку. На финальном этапе сделали две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которые высадили порядка 1 тысячи различных водных растений", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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зеленоград, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Новости Подмосковья, Зеленоград, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramПруд Быково болото в Зеленограде
Пруд Быково болото в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Пруд Быково болото в Зеленограде
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию пруда Быково болото в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоем, расположенный в зоне отдыха, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы полностью завершены", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что водоем площадью 0,9 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зоны биоплато.
"На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом более 2,5 тысяч кубометров, что позволило увеличить максимальную глубину, обновили 425 метров разрушенных участков береговой полосы и обустроили новую эксплуатационную дорожку. На финальном этапе сделали две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которые высадили порядка 1 тысячи различных водных растений", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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Новости ПодмосковьяЗеленоградМоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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