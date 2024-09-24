https://ria.ru/20240924/zelenograd-1974381757.html

Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде

Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде - РИА Новости, 24.09.2024

Завершена реабилитация пруда Быково болото в Зеленограде

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию пруда Быково болото в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:22

2024-09-24T11:22

2024-09-24T11:22

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петр бирюков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию пруда Быково болото в Зеленограде, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем, расположенный в зоне отдыха, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдались разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы полностью завершены", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что водоем площадью 0,9 гектара очистили от ила, отремонтировали конструкцию береговых полос и сформировали зоны биоплато. "На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом более 2,5 тысяч кубометров, что позволило увеличить максимальную глубину, обновили 425 метров разрушенных участков береговой полосы и обустроили новую эксплуатационную дорожку. На финальном этапе сделали две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которые высадили порядка 1 тысячи различных водных растений", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

https://ria.ru/20240923/biryukov-1974177101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зеленоград, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков