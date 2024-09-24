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Более 450 аварийных зданий планируют устранить в Подмосковье к 2026 году
Более 450 аварийных зданий планируют устранить в Подмосковье к 2026 году - РИА Новости, 24.09.2024
Более 450 аварийных зданий планируют устранить в Подмосковье к 2026 году
В Московской области продолжают устранять ветхие, недостроенные и аварийные здания. В Министерстве имущественных отношений региона рассказали, что к 2026 году в РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:14
2024-09-24T19:14
2024-09-24T19:14
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Московской области продолжают устранять ветхие, недостроенные и аварийные здания. В Министерстве имущественных отношений региона рассказали, что к 2026 году в планах властей убрать более 480 таких построек. Об этом сообщает 360.ru.Активная работа по сносу недостроев началась еще в 2023 году. Сейчас в Подмосковье насчитывается на 219 таких построек меньше. Министерство поставило задачу сделать все возможное, чтобы непригодное имущество было вовлечено в хозяйственный оборот.Например, здание бывшей налоговой, которое находится на Институтской улице в городе Фрязино, было передано частному инвестору. Владелец за счет собственных средств полностью обновил его внешний и внутренний вид. Позже в обновленном помещении открылся центр протезирования и реабилитации "Исток-Орто".
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