https://ria.ru/20240924/zaporozhe-1974509248.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:28

2024-09-24T22:28

2024-09-24T22:28

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240924/gorlovka-1974383934.html

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в мире, киев, запорожье, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины