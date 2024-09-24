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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:28 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zaporozhe-1974509248.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T22:28
2024-09-24T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, киев, запорожье, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

"Общественное": в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск, Запорожье
Бердянск, Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Запорожье были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
На данный момент на подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
При взрыве в районе Горловки погиб спасатель
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЗапорожьеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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