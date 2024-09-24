https://ria.ru/20240924/zaporozhe-1974356371.html
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 24.09.2024
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T07:49
2024-09-24T07:49
2024-09-24T07:49
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в 10 населенных пунктах региона прозвучало не менее 321 взрыва. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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в мире, запорожская область, киев, россия, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Запорожская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры ВСУ
Глава Запорожской ОВА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры