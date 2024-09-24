https://ria.ru/20240924/zapad-1974401606.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:16

2024-09-24T12:16

2024-09-24T12:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в Харьковской области, ЛНР и ДНР, а также отразила четыре контратаки, потери противника составили до 420 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Запад" улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загоруйковка, Колесниковка, Лозовая, Новоегоровка Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии."Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", три пикапа, 155 мм гаубица М198 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании", - добавили в МО РФ.Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240924/finlyandiya-1974360390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность