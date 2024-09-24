https://ria.ru/20240924/zakrytie-1974370607.html

Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии

Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии - РИА Новости, 24.09.2024

Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии

Основатель онлайн-библиотеки Flibusta под псевдонимом Stiver объявил о скором ее закрытии из-за своей болезни, о чем он сообщил на сайте проекта. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:37

2024-09-24T10:37

2024-09-24T10:39

московский городской суд

интернет

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d1fb44da747274c86468ef9e6da8c9a.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки Flibusta под псевдонимом Stiver объявил о скором ее закрытии из-за своей болезни, о чем он сообщил на сайте проекта."Это Stiver. Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело", — говорится в сообщении.Создатель сервиса также указал, что сервера онлайн-библиотеки были оплачены еще на несколько недель.Проект "Флибуста" был запущен в 2009 году. В 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.

https://ria.ru/20240830/roskomnadzor--1969584818.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский городской суд, интернет, общество