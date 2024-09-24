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Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии - РИА Новости, 24.09.2024
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10:37 24.09.2024 (обновлено: 10:39 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zakrytie-1974370607.html
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии - РИА Новости, 24.09.2024
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии
Основатель онлайн-библиотеки Flibusta под псевдонимом Stiver объявил о скором ее закрытии из-за своей болезни, о чем он сообщил на сайте проекта. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:37
2024-09-24T10:39
московский городской суд
интернет
общество
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки Flibusta под псевдонимом Stiver объявил о скором ее закрытии из-за своей болезни, о чем он сообщил на сайте проекта.&quot;Это Stiver. Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело&quot;, — говорится в сообщении.Создатель сервиса также указал, что сервера онлайн-библиотеки были оплачены еще на несколько недель.Проект "Флибуста" был запущен в 2009 году. В 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.
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московский городской суд, интернет, общество
Московский городской суд, Интернет, Общество
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии

Создатель онлайн-библиотеки Flibusta объявил о ее закрытии из-за болезни

© iStock.com / CanettiКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© iStock.com / Canetti
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Основатель онлайн-библиотеки Flibusta под псевдонимом Stiver объявил о скором ее закрытии из-за своей болезни, о чем он сообщил на сайте проекта.
«

"Это Stiver. Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело", — говорится в сообщении.

Создатель сервиса также указал, что сервера онлайн-библиотеки были оплачены еще на несколько недель.
Проект "Флибуста" был запущен в 2009 году. В 2016 году Мосгорсуд навсегда заблокировал онлайн-библиотеку и ее зеркала.
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