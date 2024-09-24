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В Забайкальске число пересечений границы с Китаем достигло пика - РИА Новости, 24.09.2024
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06:43 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/zabaykalsk-1974353152.html
В Забайкальске число пересечений границы с Китаем достигло пика
В Забайкальске число пересечений границы с Китаем достигло пика - РИА Новости, 24.09.2024
В Забайкальске число пересечений границы с Китаем достигло пика
Власти Забайкальского края зафиксировали исторический максимум по количеству транспорта, который за неделю пересёк границу с Китаем на международном пункте... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:43
2024-09-24T06:43
авто
забайкальский край
китай
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ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Власти Забайкальского края зафиксировали исторический максимум по количеству транспорта, который за неделю пересёк границу с Китаем на международном пункте пропуска "Забайкальск", сообщается на сайте правительства региона. "Стал известен результат взаимодействия между правительством Забайкальского края и Китаем из-за ситуации на границе — за неделю, с 16 по 22 сентября, через МАПП Забайкальск, границу пересекло 6283 транспортных средства, что стало историческим максимумом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на въезд в Россию проследовало 4251 транспортное средство: 3129 грузовых, 1122 — новой самоходной техники. На выезд – 2032 транспортных средства. Кроме того, по железнодорожному пункту пропуска прошло 289 составов за неделю. "Правительство Забайкалья держит на постоянном контроле ситуацию со скоплением транспортных средств и новой самоходной техники. Для урегулирования ситуации мэру Маньчжурии 12 сентября направили письмо с предложением обеспечить поочередной пропуск в соотношении 1,5:1 — в час 15 единиц грузовых транспортных средств и 10 единиц новой самоходной техники", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html
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авто, забайкальский край, китай, россия, общество
Авто, Забайкальский край, Китай, Россия, Общество
В Забайкальске число пересечений границы с Китаем достигло пика

В Забайкальске число пересечений границы с Китаем достигло пикового значения

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтомобили на участке автомобильной дороги Чита – Забайкальск
Автомобили на участке автомобильной дороги Чита – Забайкальск - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Автомобили на участке автомобильной дороги Чита – Забайкальск. Архивное фото
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ЧИТА, 24 сен – РИА Новости. Власти Забайкальского края зафиксировали исторический максимум по количеству транспорта, который за неделю пересёк границу с Китаем на международном пункте пропуска "Забайкальск", сообщается на сайте правительства региона.
"Стал известен результат взаимодействия между правительством Забайкальского края и Китаем из-за ситуации на границе — за неделю, с 16 по 22 сентября, через МАПП Забайкальск, границу пересекло 6283 транспортных средства, что стало историческим максимумом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на въезд в Россию проследовало 4251 транспортное средство: 3129 грузовых, 1122 — новой самоходной техники. На выезд – 2032 транспортных средства. Кроме того, по железнодорожному пункту пропуска прошло 289 составов за неделю.
"Правительство Забайкалья держит на постоянном контроле ситуацию со скоплением транспортных средств и новой самоходной техники. Для урегулирования ситуации мэру Маньчжурии 12 сентября направили письмо с предложением обеспечить поочередной пропуск в соотношении 1,5:1 — в час 15 единиц грузовых транспортных средств и 10 единиц новой самоходной техники", - отмечается в сообщении.
Поезд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем
9 сентября, 13:35
 
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