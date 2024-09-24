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Правительство Японии намерено созвать внеочередную сессию парламента - РИА Новости, 24.09.2024
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06:48 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/yaponiya-1974353300.html
Правительство Японии намерено созвать внеочередную сессию парламента
Правительство Японии намерено созвать внеочередную сессию парламента - РИА Новости, 24.09.2024
Правительство Японии намерено созвать внеочередную сессию парламента
Правительство Японии довело до обеих палат парламента свое намерение созвать внеочередную сессию на 1 октября, в ходе которой будет утвержден новый... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:48
2024-09-24T06:48
в мире
япония
есимаса хаяси
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ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Правительство Японии довело до обеих палат парламента свое намерение созвать внеочередную сессию на 1 октября, в ходе которой будет утвержден новый премьер-министр страны, сообщает агентство Киодо. Отмечается, что генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил об этом в ходе состоявшегося утром вторника совещания глав комитетов обеих палат парламента. У правящей коалиции большинство в обеих палатах парламента, поэтому, как отмечали японские СМИ, победитель выборов следующего главы ЛДП и станет 102-м премьер-министром Японии. Выборы председателя ЛДП пройдут 27 сентября. В общей сложности в них участвуют 9 кандидатов, которые будут бороться за 734 голоса, из которых половина принадлежат парламентариям от ЛДП, а остальные – рядовым членам партии по всей Японии. При этом рядовые члены могут отдать свои голоса, которые затем рассчитаются пропорционально, до 26 сентября включительно. Голосование парламентариев же пройдет 27 сентября. Для победы один из кандидатов должен набрать более 50% голосов. Если победитель не определится в первом туре, то в тот же день пройдет второй тур, где будут голосовать 367 депутатов парламента от партии и 47 представителей рядовых членов партии - по одному от каждой префектуры. Таким образом, преимущество окажется на стороне кандидата, которого поддержат больше депутатов парламента.
https://ria.ru/20240924/knr-1974350935.html
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в мире, япония, есимаса хаяси
В мире, Япония, Есимаса Хаяси
Правительство Японии намерено созвать внеочередную сессию парламента

Киодо: правительство Японии намерено созвать внеочередную сессию на 1 октября

© РИА Новости / Артур Александров | Перейти в медиабанкТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Артур Александров
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Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Правительство Японии довело до обеих палат парламента свое намерение созвать внеочередную сессию на 1 октября, в ходе которой будет утвержден новый премьер-министр страны, сообщает агентство Киодо.
Отмечается, что генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил об этом в ходе состоявшегося утром вторника совещания глав комитетов обеих палат парламента.
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У правящей коалиции большинство в обеих палатах парламента, поэтому, как отмечали японские СМИ, победитель выборов следующего главы ЛДП и станет 102-м премьер-министром Японии.
Выборы председателя ЛДП пройдут 27 сентября. В общей сложности в них участвуют 9 кандидатов, которые будут бороться за 734 голоса, из которых половина принадлежат парламентариям от ЛДП, а остальные – рядовым членам партии по всей Японии. При этом рядовые члены могут отдать свои голоса, которые затем рассчитаются пропорционально, до 26 сентября включительно. Голосование парламентариев же пройдет 27 сентября. Для победы один из кандидатов должен набрать более 50% голосов.
Если победитель не определится в первом туре, то в тот же день пройдет второй тур, где будут голосовать 367 депутатов парламента от партии и 47 представителей рядовых членов партии - по одному от каждой префектуры. Таким образом, преимущество окажется на стороне кандидата, которого поддержат больше депутатов парламента.
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