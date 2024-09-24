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У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,9
У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 24.09.2024
У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у японских островов Идзу, объявлено предупреждение о цунами, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:53
2024-09-24T02:53
2024-09-24T03:28
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у японских островов Идзу, объявлено предупреждение о цунами, сообщает Главное метеорологическое агентство Японии. Согласно данным агентства, землетрясение произошло в 8.14 по местному времени (2.14 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Предупреждение о цунами было объявлено для архипелагов Идзу и Огасавара. Максимальная высота цунами оценивается в один метр.
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в мире, япония, происшествия
В мире, Япония, Происшествия
У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,9
У японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой 5,9