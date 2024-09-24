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Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО - РИА Новости, 25.09.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:20 24.09.2024 (обновлено: 11:26 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/yamal-1974561469.html
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО - РИА Новости, 25.09.2024
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T21:20
2024-09-25T11:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Очередную партию техники и оборудования передали в подразделения, где служат ямальцы. Помогут выполнять боевые задачи больше 140 различных дронов. Отработали просьбы бойцов по транспорту - передали кроссовые мотоциклы, УАЗы, "Соболь", доставили наземный беспилотник для перевозки грузов. Закупаем медицинские рюкзаки, о них говорили на встрече в Новом Уренгое во время Честного маршрута", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Как уточнили в правительстве округа, в новой поставке 52 квадрокоптера различной модификации, большинство из них с системами сброса, а также 90 дронов "Гром-9" и беспилотник, который может доставить боеприпасы или продовольствие. Помимо этого, ямальские бойцы получили 40 тепловизоров, ноутбук, станцию спутникового интернета, радиостанции, надувные лодки, аптечки, палатки, спальные мешки, масксети и плащи.
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ямал, дмитрий артюхов, новый уренгой
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Новый Уренгой

Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО

CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО (cropped) / Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО (cropped) /
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Очередную партию техники и оборудования передали в подразделения, где служат ямальцы. Помогут выполнять боевые задачи больше 140 различных дронов. Отработали просьбы бойцов по транспорту - передали кроссовые мотоциклы, УАЗы, "Соболь", доставили наземный беспилотник для перевозки грузов. Закупаем медицинские рюкзаки, о них говорили на встрече в Новом Уренгое во время Честного маршрута", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО (cropped) / Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Правительство ЯНАО (cropped) /
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Как уточнили в правительстве округа, в новой поставке 52 квадрокоптера различной модификации, большинство из них с системами сброса, а также 90 дронов "Гром-9" и беспилотник, который может доставить боеприпасы или продовольствие.
Помимо этого, ямальские бойцы получили 40 тепловизоров, ноутбук, станцию спутникового интернета, радиостанции, надувные лодки, аптечки, палатки, спальные мешки, масксети и плащи.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховНовый Уренгой
 
 
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