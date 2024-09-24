https://ria.ru/20240924/yamal-1974561469.html
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО - РИА Новости, 25.09.2024
Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО
Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T21:20
2024-09-24T21:20
2024-09-25T11:26
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Очередную партию техники и оборудования передали в подразделения, где служат ямальцы. Помогут выполнять боевые задачи больше 140 различных дронов. Отработали просьбы бойцов по транспорту - передали кроссовые мотоциклы, УАЗы, "Соболь", доставили наземный беспилотник для перевозки грузов. Закупаем медицинские рюкзаки, о них говорили на встрече в Новом Уренгое во время Честного маршрута", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Как уточнили в правительстве округа, в новой поставке 52 квадрокоптера различной модификации, большинство из них с системами сброса, а также 90 дронов "Гром-9" и беспилотник, который может доставить боеприпасы или продовольствие. Помимо этого, ямальские бойцы получили 40 тепловизоров, ноутбук, станцию спутникового интернета, радиостанции, надувные лодки, аптечки, палатки, спальные мешки, масксети и плащи.
https://ria.ru/20240919/yamal-1973560171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, новый уренгой
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Новый Уренгой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Очередную партию техники и оборудования передали в подразделения, где служат ямальцы. Помогут выполнять боевые задачи больше 140 различных дронов. Отработали просьбы бойцов по транспорту - передали кроссовые мотоциклы, УАЗы, "Соболь", доставили наземный беспилотник для перевозки грузов. Закупаем медицинские рюкзаки, о них говорили на встрече в Новом Уренгое
во время Честного маршрута", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Как уточнили в правительстве округа, в новой поставке 52 квадрокоптера различной модификации, большинство из них с системами сброса, а также 90 дронов "Гром-9" и беспилотник, который может доставить боеприпасы или продовольствие.
Помимо этого, ямальские бойцы получили 40 тепловизоров, ноутбук, станцию спутникового интернета, радиостанции, надувные лодки, аптечки, палатки, спальные мешки, масксети и плащи.