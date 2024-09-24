https://ria.ru/20240924/yamal-1974561469.html

Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО

Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО - РИА Новости, 25.09.2024

Власти Ямала направили новую партию техники и транспорта в зону СВО

Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T21:20

2024-09-24T21:20

2024-09-25T11:26

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

новый уренгой

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Новая партия техники и транспорта передана в зону специальной военной операции военнослужащим из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Очередную партию техники и оборудования передали в подразделения, где служат ямальцы. Помогут выполнять боевые задачи больше 140 различных дронов. Отработали просьбы бойцов по транспорту - передали кроссовые мотоциклы, УАЗы, "Соболь", доставили наземный беспилотник для перевозки грузов. Закупаем медицинские рюкзаки, о них говорили на встрече в Новом Уренгое во время Честного маршрута", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Как уточнили в правительстве округа, в новой поставке 52 квадрокоптера различной модификации, большинство из них с системами сброса, а также 90 дронов "Гром-9" и беспилотник, который может доставить боеприпасы или продовольствие. Помимо этого, ямальские бойцы получили 40 тепловизоров, ноутбук, станцию спутникового интернета, радиостанции, надувные лодки, аптечки, палатки, спальные мешки, масксети и плащи.

https://ria.ru/20240919/yamal-1973560171.html

ямал

новый уренгой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, дмитрий артюхов, новый уренгой