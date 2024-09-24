https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974553903.html

Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей

Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей - РИА Новости, 25.09.2024

Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей

Размер единовременной выплаты 100-летним якутянам увеличат в 10 раз – до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T10:48

2024-09-24T10:48

2024-09-25T10:50

республика саха (якутия)

якутск

социальные выплаты

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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Размер единовременной выплаты 100-летним якутянам увеличат в 10 раз – до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Жители республики, достигшие 100 лет, будут получать миллион рублей. Ранее сумма выплаты составляла 100 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.Глава региона в ходе прямой линии отметил, что в 10 раз увеличил премию к Почетному знаку "Уйэ саас"."Николаев поручил правительству Якутии до 1 января 2025 года обеспечить такую выплату каждому ныне живущему в республике обладателю знака "Уйэ саас". В дальнейшем на выплату смогут претендовать все жители при присвоении почетного звания", - отметили в пресс-службе.Глава республики подчеркнул, что в регионе открыт республиканский центр активного долголетия. В следующем году аналогичный центр откроется в городе Якутске.

https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html

якутск

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

якутск, социальные выплаты