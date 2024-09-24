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Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей - РИА Новости, 25.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
10:48 24.09.2024 (обновлено: 10:50 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974553903.html
Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей
Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей - РИА Новости, 25.09.2024
Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей
Размер единовременной выплаты 100-летним якутянам увеличат в 10 раз – до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T10:48
2024-09-25T10:50
республика саха (якутия)
якутск
социальные выплаты
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Размер единовременной выплаты 100-летним якутянам увеличат в 10 раз – до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики."Жители республики, достигшие 100 лет, будут получать миллион рублей. Ранее сумма выплаты составляла 100 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.Глава региона в ходе прямой линии отметил, что в 10 раз увеличил премию к Почетному знаку "Уйэ саас"."Николаев поручил правительству Якутии до 1 января 2025 года обеспечить такую выплату каждому ныне живущему в республике обладателю знака "Уйэ саас". В дальнейшем на выплату смогут претендовать все жители при присвоении почетного звания", - отметили в пресс-службе.Глава республики подчеркнул, что в регионе открыт республиканский центр активного долголетия. В следующем году аналогичный центр откроется в городе Якутске.
https://ria.ru/20240904/vklad-1970432727.html
якутск
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якутск, социальные выплаты
Республика Саха (Якутия), Якутск, Социальные выплаты

Долгожителям Якутии увеличили размер вознаграждения до 1 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Размер единовременной выплаты 100-летним якутянам увеличат в 10 раз – до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Жители республики, достигшие 100 лет, будут получать миллион рублей. Ранее сумма выплаты составляла 100 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе.
Глава региона в ходе прямой линии отметил, что в 10 раз увеличил премию к Почетному знаку "Уйэ саас".
"Николаев поручил правительству Якутии до 1 января 2025 года обеспечить такую выплату каждому ныне живущему в республике обладателю знака "Уйэ саас". В дальнейшем на выплату смогут претендовать все жители при присвоении почетного звания", - отметили в пресс-службе.
Глава республики подчеркнул, что в регионе открыт республиканский центр активного долголетия. В следующем году аналогичный центр откроется в городе Якутске.
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