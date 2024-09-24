Рейтинг@Mail.ru
Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство" - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
19:49 24.09.2024 (обновлено: 03:02 25.09.2024)
https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974498340.html
Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство"
Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство" - РИА Новости, 25.09.2024
Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство"
Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство", соглашение об этом подписано на пленарном заседании V Северного форума по... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-24T19:49
2024-09-25T03:02
республика саха (якутия)
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974498202_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_a68688ba8db6d3eeb2f1d5ec085db0d4.jpg
ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство", соглашение об этом подписано на пленарном заседании V Северного форума по устойчивому развитию, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Арктические инициативы" Рустам Романенков. Минвостокразвития и Центр "Арктические инициативы" в марте этого года договорились о реализации международного просветительского проекта, который направлен на активизацию культурного потенциала Арктики, а также на сохранение и развитие исторического и культурного наследия регионов Дальнего Востока. "На V Северном форуме мы подписали соглашение с Республикой Саха (Якутия) о совместной реализации проекта "Великий Северный поход: Арктика как искусство". Такого рода соглашение будет подписано с еще с 13 регионами, через которые пройдет региональный этап проекта. Мы делаем это для того, чтобы объединить усилия… Нам нужны жители, не только руководство региона для вовлечения всех площадок (музеи, театры, творческие вузы и т.д.), весь потенциал, который имеется в регионе, в реализацию этого проекта. Инструменты могут быть самые разные, допустим, конкурсная программа. К примеру, конкурс среди художников, которые пишут картину на тему освоения Северного морского пути. Победители могут поехать на Северный полюс, а их работы будут выставляться в Москве. А жители будут голосовать за лучшего участника конкурса", - рассказал Романенков. Ранее сообщалось о том, что пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира. Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974498202_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_bc8d9f9665ed21c19fe267eb012b9d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика
Республика Саха (Якутия), Арктика

Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство"

© Фото : пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство"
Якутия примет участие в проекте Великий Северный поход: Арктика как искусство - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство"
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство", соглашение об этом подписано на пленарном заседании V Северного форума по устойчивому развитию, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Арктические инициативы" Рустам Романенков.
Минвостокразвития и Центр "Арктические инициативы" в марте этого года договорились о реализации международного просветительского проекта, который направлен на активизацию культурного потенциала Арктики, а также на сохранение и развитие исторического и культурного наследия регионов Дальнего Востока.
"На V Северном форуме мы подписали соглашение с Республикой Саха (Якутия) о совместной реализации проекта "Великий Северный поход: Арктика как искусство". Такого рода соглашение будет подписано с еще с 13 регионами, через которые пройдет региональный этап проекта. Мы делаем это для того, чтобы объединить усилия… Нам нужны жители, не только руководство региона для вовлечения всех площадок (музеи, театры, творческие вузы и т.д.), весь потенциал, который имеется в регионе, в реализацию этого проекта. Инструменты могут быть самые разные, допустим, конкурсная программа. К примеру, конкурс среди художников, которые пишут картину на тему освоения Северного морского пути. Победители могут поехать на Северный полюс, а их работы будут выставляться в Москве. А жители будут голосовать за лучшего участника конкурса", - рассказал Романенков.
Ранее сообщалось о том, что пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира.
Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.
 
Республика Саха (Якутия)Арктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала