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Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство"

Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство" - РИА Новости, 25.09.2024

Якутия поучаствует в проекте "Великий Северный поход:Арктика как искусство"

Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство", соглашение об этом подписано на пленарном заседании V Северного форума по... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-24T19:49

2024-09-24T19:49

2024-09-25T03:02

республика саха (якутия)

арктика

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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Якутия примет участие в проекте "Великий Северный поход: Арктика как искусство", соглашение об этом подписано на пленарном заседании V Северного форума по устойчивому развитию, сообщил РИА Новости генеральный директор АНО "Арктические инициативы" Рустам Романенков. Минвостокразвития и Центр "Арктические инициативы" в марте этого года договорились о реализации международного просветительского проекта, который направлен на активизацию культурного потенциала Арктики, а также на сохранение и развитие исторического и культурного наследия регионов Дальнего Востока. "На V Северном форуме мы подписали соглашение с Республикой Саха (Якутия) о совместной реализации проекта "Великий Северный поход: Арктика как искусство". Такого рода соглашение будет подписано с еще с 13 регионами, через которые пройдет региональный этап проекта. Мы делаем это для того, чтобы объединить усилия… Нам нужны жители, не только руководство региона для вовлечения всех площадок (музеи, театры, творческие вузы и т.д.), весь потенциал, который имеется в регионе, в реализацию этого проекта. Инструменты могут быть самые разные, допустим, конкурсная программа. К примеру, конкурс среди художников, которые пишут картину на тему освоения Северного морского пути. Победители могут поехать на Северный полюс, а их работы будут выставляться в Москве. А жители будут голосовать за лучшего участника конкурса", - рассказал Романенков. Ранее сообщалось о том, что пятый Северный форум по устойчивому развитию с 24 по 27 сентября соберет в городе Якутске экспертов из 17 стран мира. Северный форум - ежегодная международная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики, включена в программу председательства России в Арктическом совете.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика