https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974477425.html

Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта

Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.09.2024

Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта

Первую лабораторию искусственного интеллекта в Якутии открыли в рамках меморандума между Сбером, правительством региона и Северо-Восточным федеральным... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:56

2024-09-24T17:56

2024-09-24T17:56

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

герман греф

андрей пушкарев

сбербанк россии

северо-восточный федеральный университет

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974477287_20:0:1210:669_1920x0_80_0_0_2ed8c647cc34020039a97083b5985c50.jpg

ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Первую лабораторию искусственного интеллекта в Якутии открыли в рамках меморандума между Сбером, правительством региона и Северо-Восточным федеральным университетом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Лаборатория искусственного интеллекта открылась в IT-парке в городе Якутске 24 сентября, во вторник. Лаборатория стала совместным проектом правительства, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и Сбера в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в ноябре прошлого года", - информирует пресс-служба. Глава региона Айсен Николаев отметил, что в проект реализован в кратчайшие сроки после визита в Якутию председателя правления ПАО "Сбербанк России" Германа Грефа. "Вдвойне символично то, что мы сегодня получили поручения Владимира Владимировича Путина по итогам визита в Якутск 18 июня, в котором одним из основных базисных пунктов является рассмотрение вопроса об открытии в Якутске Центра обработки данных для работы с искусственным интеллектом. Сегодня Сбер, СВФУ и Республика уже приступили к практической реализации поручения нашего президента", - добавил он. Территориальный директор Управления развития территорий и региональных проектов Сбера Андрей Пушкарев рассказал о том, что в лаборатории уже начали работать первые 4 проектные команды от 3 технологических партнеров. Задействованы 26 разработчиков по искусственному интеллекту. "Теперь Якутия не только активно следует за всеми мировыми трендами, но и будет их формировать в области искусственного интеллекта. Сбер как давний надежный партнер будет всегда рядом", - сказал он. Технологии искусственного интеллекта намерены внедрить в здравоохранении, включая создание виртуального ассистента. Для борьбы с лесными пожарами планируется разработать модель прогнозирования. Также планы есть по внедрению новых методов электронного документооборота и развитию родных языков.

https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974472791.html

https://ria.ru/20240924/nikolaev-1974465597.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, айсен николаев, герман греф, андрей пушкарев, сбербанк россии, северо-восточный федеральный университет, сбер