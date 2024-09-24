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Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:56 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974477425.html
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта - РИА Новости, 24.09.2024
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта
Первую лабораторию искусственного интеллекта в Якутии открыли в рамках меморандума между Сбером, правительством региона и Северо-Восточным федеральным... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:56
2024-09-24T17:56
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
герман греф
андрей пушкарев
сбербанк россии
северо-восточный федеральный университет
сбер
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Первую лабораторию искусственного интеллекта в Якутии открыли в рамках меморандума между Сбером, правительством региона и Северо-Восточным федеральным университетом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Лаборатория искусственного интеллекта открылась в IT-парке в городе Якутске 24 сентября, во вторник. Лаборатория стала совместным проектом правительства, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и Сбера в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в ноябре прошлого года", - информирует пресс-служба. Глава региона Айсен Николаев отметил, что в проект реализован в кратчайшие сроки после визита в Якутию председателя правления ПАО "Сбербанк России" Германа Грефа. "Вдвойне символично то, что мы сегодня получили поручения Владимира Владимировича Путина по итогам визита в Якутск 18 июня, в котором одним из основных базисных пунктов является рассмотрение вопроса об открытии в Якутске Центра обработки данных для работы с искусственным интеллектом. Сегодня Сбер, СВФУ и Республика уже приступили к практической реализации поручения нашего президента", - добавил он. Территориальный директор Управления развития территорий и региональных проектов Сбера Андрей Пушкарев рассказал о том, что в лаборатории уже начали работать первые 4 проектные команды от 3 технологических партнеров. Задействованы 26 разработчиков по искусственному интеллекту. "Теперь Якутия не только активно следует за всеми мировыми трендами, но и будет их формировать в области искусственного интеллекта. Сбер как давний надежный партнер будет всегда рядом", - сказал он. Технологии искусственного интеллекта намерены внедрить в здравоохранении, включая создание виртуального ассистента. Для борьбы с лесными пожарами планируется разработать модель прогнозирования. Также планы есть по внедрению новых методов электронного документооборота и развитию родных языков.
https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974472791.html
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якутск, айсен николаев, герман греф, андрей пушкарев, сбербанк россии, северо-восточный федеральный университет, сбер
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Герман Греф, Андрей Пушкарев, Сбербанк России, Северо-Восточный федеральный университет, Сбер

Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта

CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Мария Васильева, ЯСИА (cropped) / Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY 4.0 / Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Мария Васильева, ЯСИА (cropped) /
Сбер и власти Якутии открыли первую лабораторию искусственного интеллекта
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Первую лабораторию искусственного интеллекта в Якутии открыли в рамках меморандума между Сбером, правительством региона и Северо-Восточным федеральным университетом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Лаборатория искусственного интеллекта открылась в IT-парке в городе Якутске 24 сентября, во вторник. Лаборатория стала совместным проектом правительства, Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и Сбера в рамках трехстороннего меморандума, подписанного в ноябре прошлого года", - информирует пресс-служба.
Глава региона Айсен Николаев отметил, что в проект реализован в кратчайшие сроки после визита в Якутию председателя правления ПАО "Сбербанк России" Германа Грефа.
"Вдвойне символично то, что мы сегодня получили поручения Владимира Владимировича Путина по итогам визита в Якутск 18 июня, в котором одним из основных базисных пунктов является рассмотрение вопроса об открытии в Якутске Центра обработки данных для работы с искусственным интеллектом. Сегодня Сбер, СВФУ и Республика уже приступили к практической реализации поручения нашего президента", - добавил он.
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Территориальный директор Управления развития территорий и региональных проектов Сбера Андрей Пушкарев рассказал о том, что в лаборатории уже начали работать первые 4 проектные команды от 3 технологических партнеров. Задействованы 26 разработчиков по искусственному интеллекту.
"Теперь Якутия не только активно следует за всеми мировыми трендами, но и будет их формировать в области искусственного интеллекта. Сбер как давний надежный партнер будет всегда рядом", - сказал он.
Технологии искусственного интеллекта намерены внедрить в здравоохранении, включая создание виртуального ассистента. Для борьбы с лесными пожарами планируется разработать модель прогнозирования. Также планы есть по внедрению новых методов электронного документооборота и развитию родных языков.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевГерман ГрефАндрей ПушкаревСбербанк РоссииСеверо-Восточный федеральный университетСбер
 
 
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