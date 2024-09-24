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Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям - РИА Новости, 24.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:36 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974472791.html
Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям
Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям - РИА Новости, 24.09.2024
Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям
Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям, она нацелена на то, чтобы решения принимались оперативно и без бюрократии, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:36
2024-09-24T17:36
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям, она нацелена на то, чтобы решения принимались оперативно и без бюрократии, сообщил глава региона Айсен Николаев на прямой линии. "Сегодня я создал специальную республиканскую комиссию "Вместе к Победе". Я лично сам ее возглавил, моими заместителями назначены руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов и постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов", - рассказал глава республики. Он подчеркнул, что комиссия будет решать вопросы по оказанию помощи и поддержки военнослужащих и членов их семей в рамках специальной военной операции. "Решения надо принимать оперативно, ликвидировать бюрократизм, долгое согласование документов, решать все вопросы, волнующие людей, которые вернулись с фронта, оказывать всемерную помощь членам их семей. Цель одна – помочь нашим Вооруженным силам быстрее разбить врага и приблизить нашу Победу", - отметил Николаев.
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айсен николаев, россия
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия

Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям

CC BY-SA 4.0 / Официальный информационный Портал Республики Саха (Якутия) (cropped) / Прямая линия главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева
Прямая линия главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный информационный Портал Республики Саха (Якутия) (cropped) /
Прямая линия главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям, она нацелена на то, чтобы решения принимались оперативно и без бюрократии, сообщил глава региона Айсен Николаев на прямой линии.
"Сегодня я создал специальную республиканскую комиссию "Вместе к Победе". Я лично сам ее возглавил, моими заместителями назначены руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов и постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов", - рассказал глава республики.
Он подчеркнул, что комиссия будет решать вопросы по оказанию помощи и поддержки военнослужащих и членов их семей в рамках специальной военной операции.
"Решения надо принимать оперативно, ликвидировать бюрократизм, долгое согласование документов, решать все вопросы, волнующие людей, которые вернулись с фронта, оказывать всемерную помощь членам их семей. Цель одна – помочь нашим Вооруженным силам быстрее разбить врага и приблизить нашу Победу", - отметил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссия
 
 
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