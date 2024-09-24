https://ria.ru/20240924/yakutiya-1974472791.html

Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям

Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям - РИА Новости, 24.09.2024

Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям

Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям, она нацелена на то, чтобы решения принимались оперативно и без бюрократии, сообщил... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:36

2024-09-24T17:36

2024-09-24T17:36

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Специальная комиссия создана в Якутии для помощи бойцам СВО и их семьям, она нацелена на то, чтобы решения принимались оперативно и без бюрократии, сообщил глава региона Айсен Николаев на прямой линии. "Сегодня я создал специальную республиканскую комиссию "Вместе к Победе". Я лично сам ее возглавил, моими заместителями назначены руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов и постоянный представитель республики при президенте России Андрей Федотов", - рассказал глава республики. Он подчеркнул, что комиссия будет решать вопросы по оказанию помощи и поддержки военнослужащих и членов их семей в рамках специальной военной операции. "Решения надо принимать оперативно, ликвидировать бюрократизм, долгое согласование документов, решать все вопросы, волнующие людей, которые вернулись с фронта, оказывать всемерную помощь членам их семей. Цель одна – помочь нашим Вооруженным силам быстрее разбить врага и приблизить нашу Победу", - отметил Николаев.

https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

айсен николаев, россия