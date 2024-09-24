https://ria.ru/20240924/wildberries--1974338740.html
Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест
Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест - РИА Новости, 24.09.2024
Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест
Четырнадцать обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте, сказано в картотеке Басманного суда Москвы. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:42
2024-09-24T02:42
2024-09-24T02:42
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следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте, сказано в картотеке Басманного суда Москвы. Суд за два дня арестовал 30 обвиняемых, суд уже начал регистрировать их апелляционные жалобы. Всего на обжалование ареста у обвиняемого или его защитника есть три дня, но если жалоба отправлена по почте вовремя, но еще не успела дойти до суда, то срок будет восстановлен. Всем арестованным предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
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происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве
Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест
Суд Москвы: четырнадцать обвиняемых обжаловали решения об аресте
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте, сказано в картотеке Басманного суда Москвы.
Суд за два дня арестовал 30 обвиняемых, суд уже начал регистрировать их апелляционные жалобы. Всего на обжалование ареста у обвиняемого или его защитника есть три дня, но если жалоба отправлена по почте вовремя, но еще не успела дойти до суда, то срок будет восстановлен.
Всем арестованным предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.