https://ria.ru/20240924/wildberries--1974338740.html

Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест

Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест - РИА Новости, 24.09.2024

Обвиняемые по делу о стрельбе у офиса Wildberries обжаловали арест

Четырнадцать обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте, сказано в картотеке Басманного суда Москвы. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:42

2024-09-24T02:42

2024-09-24T02:42

происшествия

москва

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Четырнадцать обвиняемых по делу о стрельбе возле офиса Wildberries обжаловали решения об аресте, сказано в картотеке Басманного суда Москвы. Суд за два дня арестовал 30 обвиняемых, суд уже начал регистрировать их апелляционные жалобы. Всего на обжалование ареста у обвиняемого или его защитника есть три дня, но если жалоба отправлена по почте вовремя, но еще не успела дойти до суда, то срок будет восстановлен. Всем арестованным предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://ria.ru/20240923/peskov-1974224883.html

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