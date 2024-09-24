https://ria.ru/20240924/vzyatka-1974337230.html

Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова

Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова - РИА Новости, 24.09.2024

Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова

Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:14

2024-09-24T02:14

2024-09-24T02:14

происшествия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах в распоряжении РИА Новости. "Строительство жилого дома и бани <...> осуществлено <...>(фигурантами дела. — Прим. ред.) в качестве взятки", — говорится в документах.Эти объекты, как уточняется в материалах дела, оформлены на ООО "Волжский берег", которым руководил обвиняемый по делу Сергей Бородин.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.

https://ria.ru/20240923/figurant-1974293520.html

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова