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Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова - РИА Новости, 24.09.2024
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02:14 24.09.2024
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Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова
Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова - РИА Новости, 24.09.2024
Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова
Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:14
2024-09-24T02:14
происшествия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах в распоряжении РИА Новости. &quot;Строительство жилого дома и бани &lt;...&gt; осуществлено &lt;...&gt;(фигурантами дела. — Прим. ред.) в качестве взятки&quot;, — говорится в документах.Эти объекты, как уточняется в материалах дела, оформлены на ООО "Волжский берег", которым руководил обвиняемый по делу Сергей Бородин.По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова

Строительство дома фигурирует как взятка в деле Тимура Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах в распоряжении РИА Новости.
«

"Строительство жилого дома и бани <...> осуществлено <...>(фигурантами дела. Прим. ред.) в качестве взятки", говорится в документах.

Эти объекты, как уточняется в материалах дела, оформлены на ООО "Волжский берег", которым руководил обвиняемый по делу Сергей Бородин.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
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