Строительство дома фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра Иванова
Строительство дома фигурирует как взятка в деле Тимура Иванова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Строительство дома площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, говорится в официальных судебных документах в распоряжении РИА Новости.
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"Строительство жилого дома и бани <...> осуществлено <...>(фигурантами дела. — Прим. ред.) в качестве взятки", — говорится в документах.
Эти объекты, как уточняется в материалах дела, оформлены на ООО "Волжский берег", которым руководил обвиняемый по делу Сергей Бородин.
По версии следствия, Тимур Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка миллиарда рублей, вину он не признает.