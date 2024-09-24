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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:44
2024-09-24T01:44
2024-09-24T01:44
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Полтавской общине слышны звуки взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области на фоне воздушной тревоги