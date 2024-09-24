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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:46
2024-09-24T05:46
2024-09-24T05:46
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В Сумской области действует воздушная тревога. "В Сумах слышен звук взрыва", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв