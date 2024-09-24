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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 24.09.2024 (обновлено: 05:42 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/vzryv-1974349144.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области
Взрыв раздался в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T05:27
2024-09-24T05:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черкасская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "На Черкасчине слышен звук взрыва", - сообщает телеканал. Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черкасская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области

"Общественное": в Черкасской области прогремел взрыв

CC BY 4.0 / Anton Galeta / Черкаська теплоелектроцентральЧеркасская ТЭЦ
Черкасская ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY 4.0 / Anton Galeta / Черкаська теплоелектроцентраль
Черкасская ТЭЦ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
"На Черкасчине слышен звук взрыва", - сообщает телеканал.
Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе
03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧеркасская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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