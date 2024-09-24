https://ria.ru/20240924/vzryv-1974349144.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черкасской области

Взрыв раздался в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T05:27

2024-09-24T05:27

2024-09-24T05:42

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дмитрий песков

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв раздался в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "На Черкасчине слышен звук взрыва", - сообщает телеканал. Позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве в области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html

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черкасская область

украина

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в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины