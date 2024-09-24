https://ria.ru/20240924/vsu-1974462552.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.09.2024

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами центр Горловки и Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T16:50

2024-09-24T16:50

2024-09-24T16:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

нато

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли кассетными снарядами центр Горловки и Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 16.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 16.05 выпустили еще два снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240923/dnr-1974304056.html

https://ria.ru/20240909/boepripasy-1971688088.html

горловка

донецк

россия

донецкая народная республика

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горловка, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, нато, россия, донецкая народная республика