ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 25 снарядов по Донецку и Горловке за 2,5 часа
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за 2,5 часа 25 снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 08.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров…. 08.20 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что с 8.55 до 10.30 было выпущено десять снарядов по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки, в том числе два - кассетного типа, и еще шесть снарядов указанного калибра - по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Подробности о последствиях обстрелов пока неизвестны.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.