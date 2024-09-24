Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vsu-1974352973.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 24.09.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:37
2024-09-24T06:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_33b34c32dc56dc7d312de6fab3620972.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 05.40 - населенный Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также, согласно представительству, в 5.30 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html
https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955766179_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_eb72695d17b16a5b7c3bc8d63543caf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 05.40 - населенный Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Мэр Харькова сообщил о сильном взрыве в городе
03:56
Также, согласно представительству, в 5.30 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Алаудинов заявил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ
00:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтиролНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала