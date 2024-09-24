https://ria.ru/20240924/vsu-1974352973.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке - РИА Новости, 24.09.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T06:37

2024-09-24T06:37

2024-09-24T06:37

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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стирол

нато

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 05.40 - населенный Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Также, согласно представительству, в 5.30 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240924/kharkov-1974343742.html

https://ria.ru/20240924/alaudinov-1974331765.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, нато