https://ria.ru/20240924/vorobev-1974484778.html

Воробьев: при подготовке к Госсовету обсудили поддержку экспортеров России

Воробьев: при подготовке к Госсовету обсудили поддержку экспортеров России - РИА Новости, 24.09.2024

Воробьев: при подготовке к Госсовету обсудили поддержку экспортеров России

Создание единой системы поддержки экспортеров, продвижение российских брендов за границей и развитие экспорта в регионах обсудили в рамках подготовки к... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:47

2024-09-24T18:47

2024-09-24T18:47

новости подмосковья

андрей воробьев

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Создание единой системы поддержки экспортеров, продвижение российских брендов за границей и развитие экспорта в регионах обсудили в рамках подготовки к Госсовету, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Вместе с помощником президента, секретарем Госсовета Алексеем Дюминым, заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным и коллегами из правительства и регионов обсуждаем основные задачи, которые стоят перед нами: увеличение экспорта, не связанного с сырьем и энергией, а также экспорта сельскохозяйственной продукции; продвижение российских товаров и брендов за границу; развитие экспорта в регионах", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Также в рамках обсуждения была затронута тема создания единой системы поддержки экспортеров. Это поможет экспортерам на всех этапах работы: от начала проекта до завершения, объединяя усилия государства на федеральном и региональном уровнях. В Подмосковье есть специальные программы и сервисы для компаний, которые хотят начать экспортировать свою продукцию. Например, "Экспортный контейнер" или "Пять шагов для экспорта", который помогает найти нужную поддержку на каждом этапе экспортной работы. Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина из них касается участия в международных выставках, добавил Воробьев. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин 25 сентября проведет заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, поддержка бизнеса