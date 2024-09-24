https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри

Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024

Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T10:44

2024-09-24T10:44

2024-09-24T11:01

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a53e090e895ddf700fa8412faa7c5249.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале."Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - написал он.Володин считает, что дружная и большая семья - основа сильного государства.*Движение запрещено в РФ как экстремистское

https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф