https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:44
2024-09-24T10:44
2024-09-24T11:01
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале."Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - написал он.Володин считает, что дружная и большая семья - основа сильного государства.*Движение запрещено в РФ как экстремистское
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до пяти миллионов рублей