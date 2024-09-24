Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 24.09.2024 (обновлено: 11:01 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 24.09.2024
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T10:44
2024-09-24T11:01
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a53e090e895ddf700fa8412faa7c5249.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале."Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - написал он.Володин считает, что дружная и большая семья - основа сильного государства.*Движение запрещено в РФ как экстремистское
https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971698387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80f532a59866428eec5ebd58bfcac064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о штрафах за пропаганду чайлдфри

Володин: штрафы за пропаганду чайлдфри составят до пяти миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Семья. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря об инициативе по запрету пропаганды чайлдфри в РФ, заявил, что штрафы за нарушение составят до 5 миллионов рублей для юридических лиц. Об этом спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале.
"Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты при вашей поддержке ранее за пропаганду ЛГБТ* и смены пола", - написал он.
Володин считает, что дружная и большая семья - основа сильного государства.
*Движение запрещено в РФ как экстремистское
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Кремле прокомментировали идею запретить чайлдфри
20 сентября, 13:08
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала