https://ria.ru/20240924/volchansk-1974443367.html

Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска

Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска - РИА Новости, 24.09.2024

Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска

Освобождение Волчанска - очень непростая задача, бои в городе идут за каждый дом, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:33

2024-09-24T15:33

2024-09-24T15:33

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

виталий ганчев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Освобождение Волчанска - очень непростая задача, бои в городе идут за каждый дом, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города - одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом", - сказал Ганчев. В сводке Минобороны РФ за 24 сентября Волчанск упоминается как населенный пункт, возле которого было нанесено поражение 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

https://ria.ru/20240909/ganchev-1971662958.html

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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф