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Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/volchansk-1974443367.html
Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска
Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска - РИА Новости, 24.09.2024
Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска
Освобождение Волчанска - очень непростая задача, бои в городе идут за каждый дом, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:33
2024-09-24T15:33
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Освобождение Волчанска - очень непростая задача, бои в городе идут за каждый дом, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города - одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом", - сказал Ганчев. В сводке Минобороны РФ за 24 сентября Волчанск упоминается как населенный пункт, возле которого было нанесено поражение 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.
https://ria.ru/20240909/ganchev-1971662958.html
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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал о тактической работе по освобождению Волчанска

Ганчев: освобождение Волчанска - очень непростая задача, бои идут за каждый дом

© AP PhotoВолчанск
Волчанск - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
Волчанск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Освобождение Волчанска - очень непростая задача, бои в городе идут за каждый дом, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Что касается ситуации на северном направлении области, там нашими войсками ведется сложная тактическая и огневая работа. Освобождение города - одна из самых непростых задач. Бой там идет за каждый дом", - сказал Ганчев.
В сводке Минобороны РФ за 24 сентября Волчанск упоминается как населенный пункт, возле которого было нанесено поражение 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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