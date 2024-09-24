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Глава Генштаба США рассказал, как понять, "что на уме у российских военных" - РИА Новости, 24.09.2024
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03:36 24.09.2024 (обновлено: 10:46 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/voennye-1974341705.html
Глава Генштаба США рассказал, как понять, "что на уме у российских военных"
Глава Генштаба США рассказал, как понять, "что на уме у российских военных" - РИА Новости, 24.09.2024
Глава Генштаба США рассказал, как понять, "что на уме у российских военных"
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун рассказал, как понимает, что на уме у российских военных: в ходе контактов с ними... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:36
2024-09-24T10:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун рассказал, как понимает, что на уме у российских военных: в ходе контактов с ними нужно прислушиваться к вопросам. &quot;Я верю в то, что при взаимодействии с коллегами многое узнаешь слушая. Я задаю вопросы, но я впитываю то, что они говорят. У меня было несколько контактов с коллегами, которые представляют страны-соперники. Я узнаю что-то, основываясь на том, какие темы они поднимают и как глубоко&quot;, — сказал Браун на мероприятии совета по международным отношениям.Он привел в пример контакты с российскими военными в Сирии несколько лет назад, связь, по его словам, осуществлялась по открытым каналам. "Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд — это был индикатор", — сказал Браун.
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в мире, вооруженные силы сша, сирия, россия
В мире, Вооруженные силы США, Сирия, Россия
Глава Генштаба США рассказал, как понять, "что на уме у российских военных"

Глава Генштаба США рассказал, как понять, "что на уме у российских военных"

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун рассказал, как понимает, что на уме у российских военных: в ходе контактов с ними нужно прислушиваться к вопросам.
«

"Я верю в то, что при взаимодействии с коллегами многое узнаешь слушая. Я задаю вопросы, но я впитываю то, что они говорят. У меня было несколько контактов с коллегами, которые представляют страны-соперники. Я узнаю что-то, основываясь на том, какие темы они поднимают и как глубоко", — сказал Браун на мероприятии совета по международным отношениям.

Он привел в пример контакты с российскими военными в Сирии несколько лет назад, связь, по его словам, осуществлялась по открытым каналам.
"Разговаривал не я, а полковник. Но я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали. Если они задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд — это был индикатор", — сказал Браун.
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