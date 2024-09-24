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Во Владивостоке выявили незаконное складирование отходов сточных вод - РИА Новости, 24.09.2024
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03:04 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/vladivostok-1974340022.html
Во Владивостоке выявили незаконное складирование отходов сточных вод
Во Владивостоке выявили незаконное складирование отходов сточных вод - РИА Новости, 24.09.2024
Во Владивостоке выявили незаконное складирование отходов сточных вод
Природоохранная прокуратура выявила в пригороде Владивостока незаконное складирование отходов, образующихся после очистки сточных вод предприятием... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T03:04
2024-09-24T03:04
происшествия
жкх
владивосток
советский район
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Природоохранная прокуратура выявила в пригороде Владивостока незаконное складирование отходов, образующихся после очистки сточных вод предприятием "Примводоканал", ущерб почве составил 3,3 миллиона рублей, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Отмечается, что проверку провели по обращениям жителей поселка Де-Фриз. "Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения КГУП "Приморский водоканал" складирует образующиеся в процессе биологической очистки сточных вод отходы, которые являются причиной сильного запаха. Незаконными действиями почве причинен ущерб в размере 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Начальника отдела экологии предприятия привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и порчу со штрафами на общую сумму 20 тысяч рублей. В суд направлен иск с требованием ликвидировать место несанкционированного размещения отходов, рекультивировать участок и возместить ущерб. Иск находится на рассмотрении. Аналогичную проверку проводят прокуроры в Советском районе Владивостока, осмотрено место складирования отходов.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html
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происшествия, жкх, владивосток, советский район
Происшествия, ЖКХ, Владивосток, Советский район
Во Владивостоке выявили незаконное складирование отходов сточных вод

Прокуратура: "Примводоканал" незаконно хранил отходы сточных вод

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Природоохранная прокуратура выявила в пригороде Владивостока незаконное складирование отходов, образующихся после очистки сточных вод предприятием "Примводоканал", ущерб почве составил 3,3 миллиона рублей, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Отмечается, что проверку провели по обращениям жителей поселка Де-Фриз.
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"Установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения КГУП "Приморский водоканал" складирует образующиеся в процессе биологической очистки сточных вод отходы, которые являются причиной сильного запаха. Незаконными действиями почве причинен ущерб в размере 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Начальника отдела экологии предприятия привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и порчу со штрафами на общую сумму 20 тысяч рублей. В суд направлен иск с требованием ликвидировать место несанкционированного размещения отходов, рекультивировать участок и возместить ущерб. Иск находится на рассмотрении.
Аналогичную проверку проводят прокуроры в Советском районе Владивостока, осмотрено место складирования отходов.
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